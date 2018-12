Voorlopig zacht

Sneek-Komende dagen hebben we te maken met een zacht weerbeeld en trekken er geregeld regengebieden en buien over.

Na een zeer zachte nacht is deze maandag is gestart met droog weer, de kans op buien wordt echter weer groter vanmiddag en vanavond. Het is zacht met een temperatuur van 12 graden, later vanmiddag stroomt er wat koudere lucht binnen. De wind waait uit het zuidwest tot westen, meest matig.

Komende nacht trekt de buiige regen weg en volgen opklaringen. Het koelt dan bij een noordwest tot westelijke wind af naar een 5 graden.

Morgen een droge dag met het zonnetje erbij. Met een 8 graden is het net even boven normaal met de temperatuur voor de tijd van het jaar. Wind zwak, af en toe matig uit het westen.

In de nacht naar woensdag neemt de bewolking weer toe en later gaat het regenen. Woensdag verloopt dan ook regenachtig, een kille dag ondanks de 8 graden. De wind waait woensdag uit het zuidoost tot zuiden en is meest matig.

Donderdag eerst droog, later weer regen en ook vrijdag verloopt met regen. Wel zien we de temperatuur weer stijgen, 9 tot 12 graden. Wind zuidwestelijk.