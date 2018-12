Volkskerstzang ‘Súdwestkoor’ met Jannet Rienks en Fries Blazers Ensemble

Sneek- Op zondag 23 dec. om 15.00 uur zal het Súdwestkoor o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens weer de traditionele Volkskerstzang houden. Het is de eerste keer, dat dit evenement op zondagmiddag wordt uitgevoerd. Op deze wijze kan een ieder bij licht het concert bezoeken. Speciale gast is dit keer sopraan Jannet Rienks uit Deinum.

Begeleider op piano/orgel is Jan Moens uit Luttelgeest.

Ook het Fries Blazers Ensemble zal reeds voor de 4e keer aanwezig zijn.

Jannet Rienks

Jannet Rienks is een bekende verschijning in de operette-scene. Zij zong solo in het theaterkoor Animato uit Leeuwarden. In 2015 speelde en zong zij in het iepenloftspul “It deiboek fan Anne Frank”, dat ook de Gouden Gurbe-publieksprijs kreeg. Tevens is zij lid van het ensemble Koarbizznizz en het Noord Nederlandse Concertkoor. Reeds eerder werkte zij mee aan concerten van Jan Brens, o.a. bij “Meer van Sneek” dat op 9 nov. werd uitgevoerd. Het is de eerste keer, dat zij meewerkt aan kerstuitvoeringen in Sneek.

Ook bij de liederen van het koor zal zij solistisch van zich laten horen.

Het bijna 9-jarige Súdwestkoor zal met orgel/piano en blazers openen met het lied “Er klinkt door dorp en stede”. Dit was 50 jaar geleden de eerste compositie van destijds onderwijzer Jan Brens. Er volgen geen speciale jubileumactiviteiten van hem. De diverse concerten met het Fries Mannen Ensemble en de andere verenigingen zijn al ver vooruit gepland. Het vermelden van enkele gegevens is voldoende. Hij begon zijn muzikale loopbaan als drumbandinstructeur bij Top en Twel en bij Heeg (zie ook de film over Heeg uit 1968 op You Tube). Het eerste koor, dat hij dirigeerde was het Sneeker Jongenskoor, destijds een onderdeel van EDOZA.

In het onderwijs maakte hij zich verdienstelijk met het schrijven van leermethodes, o.a. de kopieersystemen voor rekenen, taal, schrijven, muziek e.a. en veel leerspelen.

Momenteel is hij dirigent van een 6-tal verenigingen en de projectkoren Zomerkoor en Skuzum.

Vanaf juni 2019 zal er ook een ZOMERORKEST komen; nadere gegevens hierover volgen nog!

Het 55 leden tellende Súdwestkoor treedt jaarlijks een 4-tal keren op in zowel de thuisbasis Oosterkerk als in andere plaatsen van Súdwest Fryslân. Men ontving diverse bekende artiesten, zoals Madeline Bell, Judith Sportel, Miranda van Kralingen en vele anderen.

Het Fries Blazers Ensemble treedt in wisselende samenstelling een 4 à 5 keer per jaar op, o.a. bij “Zingen in de Martini” te Bolsward, samen met Martin Mans. Uit een bestand van zo’n 50 leden wordt telkens een orkest geformeerd van 26 muzikanten in een brassband bezetting (+ 2 saxen).

De liefhebbers van koraalachtige muziek en licht klassieke werken komen uit een 20-tal plaatsen in Friesland. Enkele “Friezen om útens” komen uit Drente en Overijssel.

Op advies van wijlen oud-politieman en cornettist Douwe de Boer uit Buitenpost werd het ensemble vier jaar geleden opgericht. Jan Brens is eveneens de muzikaal leider van dit gezelschap.

Jan Moens en Oeds Wijnsma zijn de vaste begeleiders van zijn koren. Jan Moens ontving orgellessen van de bekende organist (wijlen) Klaas Jan Mulder uit Kampen. Oeds Wijnsma studeerde piano aan het Groninger Conservatorium.

Uiteraard bevat het concert een aantal samenzang-kerstliederen (6x).

Kaartjes à 5 euro zijn bij leden van het Súdwestkoor verkrijgbaar of aan de kerk (v.a. 14.15 uur)