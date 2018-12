Spaanse dramafilm in Filmhuis Sneek

Sneek-Morgen, dinsdag 4 december, speelt de Spaanse dramafilm Todos lo saben in Filmhuis Sneek, aanvang 20.00 uur in Cine Sneek. De dramafilm duurt 132 minuten.

Todos lo saben (Everybody Knows), met Penélope Cruz en Javier Bardem in de hoofdrollen, is een spannende film waarin de verhoudingen binnen een Spaanse familie op scherp worden gezet door de vermissing van een kind. De psychologische thriller was de openingsfilm van het Cannes filmfestival en werd tevens geselecteerd voor de Officiële Competitie.

Laura en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug naar haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk. De bruiloft is een grote reünie met de hele familie, dorpsvrienden en haar oude liefde Paco. Wanneer het feest ruw verstoord wordt door de verdwijning van Laura’s dochter, staat het leven van de Spaanse familie op z’n kop. In hun zoektocht naar antwoorden komen lang verborgen familiegeheimen boven drijven.

CAST

Javier Bardem,

Penélope Cruz,

Ricardo Darin