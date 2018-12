Schitterend concert Gare du Nord in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Afgelopen zaterdagavond trad Gare du Nord op in het Bolwerk. Daar in het muzikale Walhalla van Sneek werd het een schitterende concert. Fotografe Karin Calf, maakte op haar beurt weer een aantal fraaie foto’s, zodat de thuisblijvers toch nog mee kunnen genieten van de urban jazz band Gare du Nord, die voorlopig afscheid van het Nederlandse podium nemen. Na ruim 10 jaar onafgebroken toeren kiest de band in 2019 voor een sabbatical year.

Voordat het zover is werd er zaterdagavond uitbundig feest gevierd ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het succesalbum Sex ‘n’ Jazz. Voor het eerst – en het laatst – bracht Gare du Nord het oorspronkelijke album in zijn geheel live op de planken, aangevuld met nieuw materiaal.





Foto’s Carin Kalf, Het Bolwerk Sneek