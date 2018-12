Nijland nipt onderuit in de polder

Luttelgeest- In het waterkoude Luttelgeest verloor VV Nijland zaterdag nipt van Tonego. Beide ploegen acteerden afwachtend en gaven elkaar weinig toe.

Na de mooie overwinning op SC Joure ging VV Nijland zaterdag op bezoek in Luttelgeest. Tegen Tonego werd het een heel andere wedstrijd voor de blauwhemden. Met aanvoerder Eelke van der Wal terug in de basis en zonder de geblesseerde Bouke Poelsma trok Nijland ten strijde.

Het werd een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Tonego en VV Nijland maakten er een weinig verheffend schouwspel van. Beide ploegen speelden afwachtend, gaven weinig ruimte weg en creëerden nauwelijks kansen.

Nico Pieter Bonnema kreeg na 10 minuten spelen een goede mogelijkheid om de score te openen. Bonnema werd goed aangespeeld door Tsjeard Weersma, trok naar binnen en zag Weersma aansluiten. Met een goede loopactie naar buiten lokte Weersma een verdediger uit het centrum om de weg voor Bonnema vrij te maken. Bonnema’s schuiver trof helaas de buitenkant van de paal.

Binnen 5 minuten werd Tonego vervolgens twee keer gevaarlijk. Na een mooie combinatie werkte de spits de bal in kansrijke positie hoog over het doel. Even later was het wel raak voor de thuisploeg. Nijland kreeg geen vat op de uitstekende spelende nummer 7 van Tonego. Diens steekbal verraste de Nijlander verdediging, waarna Joep Henselmans Tonego na 15 minuten spelen op 1-0 zette.

In het vervolg van de wedstrijd viel er eigenlijk nog maar weinig te beleven. Tonego wilde geen risico’s nemen en Nijland kon geen potten breken en dwong te weinig af om de gelijkmaker te forceren. Ook met Jarin de Jong in de ploeg voor Tsjeard Weersma veranderde er weinig aan het spelbeeld.

Afstandschoten van Arjan van der Wal en Jildert de Boer misten kracht en precisie. Een knappe voorzet van Pier Gerbrandy kwam net niet bij Nico Pieter Bonnema terecht en uit enkele corners wist Nijland ook niet gevaarlijk te worden. De doelman van Tonego heerste in het strafschopgebied. De Nijlander doelman Peter van Dalfsen moest in de tweede helft één keer in actie komen. Na een snelle uitbraak schoot een speler van Tonego de bal recht op de handen van de Nijlander goalie.

Toen de schemer langzaam over de polder viel, floot de jonge scheidsrechter – die het duel prima leidde – voor het laatst. Nijland verloor zodoende voor de zesde keer deze competitie met een schamel doelpuntje verschil.

Volgende week komt Hardegarijp op bezoek op het Zweitse Huitema Sportpark.