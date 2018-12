Neptunia’24 wint topduel

Sneek-Het vlaggenschip van Neptunia’24 trok afgelopen zaterdag in een hard maar ‘fair’ duel opnieuw aan het langste eind. Nummer twee, ESTA uit Emmen, bleek niet opgewassen tegen de Sneker ploeg o.l.v. speler/coach Arjen van Leeningen.

De ploegen spelen al jaren in dezelfde competitie en kennen elkaar dus door en door. ESTA beschikt over veel fysieke kracht en heeft een aantal zeer goede schutters in huis. Daar was de tactiek dan ook op aangepast, en deze bleek prima te werken.

Beide ploegen begonnen zeer fel aan de wedstrijd, creëerden ontzettend veel kansen en misten er ook zoveel. Na twee periodes spelen was de stand 2-2, Neptunia zette even flink aan en bouwde de voorsprong uit naar 5-2. Hierna ging de knop om bij ESTA en de Snekers werden op hun beurt ver teruggedrongen. ESTA kwam tot 5-4 maar vond daarna keer op keer de uitblinkende doelman Alfons Meijer op z’n weg.

Toen Neptunia met nog één minuut op de klok de 6-4 aantekende had de wedstrijd in het slot gemoeten. Via een snelle aanval kwamen de gasten toch tot scoren en ook daarna kregen ze nog één grote kans. De Sneeker verdediging had echter het laatste woord en liet nog even zien wie de baas was. Eindstand 6-5.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (2x), Burak Caglar, Dennis van der Veldt, Rick Lunter en Rutger van Leeningen (allen 1x)

