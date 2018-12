MUZT treedt twee keer op tijdens Amateur Musical Awards in Luxor Theater Rotterdam

Sneek- MUZT Musicalopleiding zal tijdens de uitreiking van de Amateur Musical Awards (AMA), op maandag 10 december in Rotterdam, tweemaal optreden. De musicalopleiding uit Sneek dingt met de musical Spamalot mee in de categorieën ‘Beste Musical’ en Beste Ensemble’. In beide categorieën zijn vier andere producties genomineerd. Voor de AMA 2018 zijn 86 door amateurs uitgevoerde musicals ingezonden die in 2017-2018 waren te zien in Nederlandse theaters.

De AMA’s worden voor de vierde uitgereikt aan de beste musicalamateurs van Nederland. De vakjury bestaat uit Jacques d’Ancona, Marianne van Wijnkoop, Lone van Roosendaal, Arno Bremers, René van Kooten en Hans Cornelissen. De winnaars krijgen uit handen van bekende musicalsterren de felbegeerde AMA overhandigd. De prijs voor ‘Beste Musical’ wordt tijdens een gala-avond in het Luxor Theater uitgereikt door Joop van den Ende. Onder meer Freek Bartels, Berget Lewis, Joke Bruijs, Gerard Cox en Frank Sanders delen de andere prijzen uit. Onder begeleiding van een live-orkest treden ‘s avonds meer dan 200 genomineerden op en komen bijna 30 musicals voorbij.

MUZT Musicalopleiding is de vierjarige opleiding van Kunstencentrum Atrium voor musicaltalent tussen de 13 en 19 jaar in Friesland. Ieder seizoen is MUZT met een grote voorstelling te zien in Theater Sneek. De musicals worden geproduceerd door Cultuur Kwartier Sneek.

Spamalot werd in april 2018 vijfmaal opgevoerd in Theater Sneek. De regie van Spamalot was in handen van Iréne Martin. Dennis Dronkers en Raymond Guzman tekenden voor respectievelijk de zang en choreografie. Vele vrijwilligers en stagiaires zorgden voor de kostuums, rekwisieten en decors.

“We zijn bijzonder trots op deze erkenning”, aldus Iréne Martin, artistiek leider van MUZT. “Het publiek is vaak lovend over onze musicals, deze landelijke erkenning is nu overrompelend. Beste musical betekent dat het gehele plaatje klopte bij Spamalot: zang, spel, muziek, choreografieën, decors, kostuums, kap en grime, licht en geluid, productie, casting, regie en de promotie. Dat is een groot compliment, zeker als je beseft dat wij de enige genomineerde productie zijn die door jongeren werd uitgevoerd. Al onze leerlingen werken mee aan de musical terwijl er bij verenigingen altijd audities en castings plaatsvinden. We hoeven niet te winnen want we mogen al optreden in het Luxor en dat is fantastisch genoeg!”

Op vrijdag 23 november maakte MUZT bekend dat ‘Shrek the Musical’ de MUZT-musical voor 2018-2019 zal zijn. De voorstelling is op 12, 13, 14, 19, 20 en 21 april te zien in Theater Sneek.

Twee scènefoto’s: Niels van der Wal.