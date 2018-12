Lykle Bleekveld blijft bij vv Nijland

Nijland-Het bestuur van voetbalvereniging VV Nijland heeft het contract met hoofdtrainer Lykle Bleekveld verlengd. Hij zal dus ook het volgend seizoen de hoofdmacht van de Nijland trainen.

VV Nijland is blij met de contractverlenging van Lykle Bleekveld.“De ervaringen met Lykle zijn goed”. Er wordt op een moderne wijze gewerkt. Lykle geeft Nijland de goede impulsen. Tegelijkertijd brengt hij rust, een eigen stijl en duidelijkheid met een interessante voetbalvisie. Als vv Nijland bouwen we vanuit de eigen kracht en jeugd. Lykle laat zien dat hij een trainer is, die daarbij past.