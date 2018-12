Laatste Expositie van PROJECT11 is aangebroken

Sneek- Galerie Bax Kunst aan de Singel in Sneek biedt dit jaar het podium aan Friese kunstenaars, in het gedachtegoed van Culturele Hoofdstad. Het jaar bood de galerie een aantal hoogtepunten, waaronder een sterk verhoogd bezoekersaantal. De laatste expositie in de reeks is die met werken van Frans Ram en Klaas Werumeus Buning.

Frans Ram (Schiedam, 23 maart 1948) is een Nederlandse beeldhouwer, woonachtig in het Friese Hegebeintum. Ram volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Hij vestigde zich in Friesland, waar hij werkt in Hegebeintum. Hij maakt figuratieve mens- en dierfiguren in brons. Zijn abstracte werk voert hij vooral uit in de materialen marmer, graniet of hardsteen. Op Ameland staan vijf beelden van zijn hand. Ter gelegenheid van de 800e Zuidlaardermarkt, maakte hij in 2000 een levensgroot monument van een paard en twee handelaren.

Werk van Frans Hals vind je op vele plekken. In de openbare ruimte onder meer in Hallum, Nes, Joure, Ballum, Zwarte Haan, Zuidlaren, Workum, Tzummarum, Heerenveen, Formerum maar niet in de laatste plaats in Sneek. De kunstenaar heeft in Sneek enkele prachtige beelden staan: De touwslager ter ere van het bedrijf Lankhorst aan de Bothniakade (vlak achter Galerie Bax Kunst) en het beeld van Jaap Piso aan het Sint Antoniusplein. Ook maakte hij het standbeeld van Abe Lenstra voor de ingang van het Abe Lenstra stadion in Heerenveen.

Na enkele jaren van afwezigheid mag de expositie met de werken Frans Ram een heuse comeback van de kunstenaar worden genoemd.

Klaas Werumeus Buning (1955, Workum) is opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Doordat hij zich in Friesland vestigde, onderging hij echter een sterke invloed van collega’s die hun opleiding genoten aan de Minerva-academie in Groningen. Ook de landelijke omgeving van zijn atelier is van grote invloed op zijn schilderen.

De stijl van Werumeus Buning beweegt zich tussen uitersten. Een wijds, magistraal landschap behoort evenzeer tot zijn vocabulaire als een teder geschilderd detail van een bloem. Aandacht voor het kleine en gevoel voor het monumentale komen samen in een aangeboren liefde voor de natuur van de boerenzoon Klaas Werumeus Buning. Dit onderwerp blijkt bij hem zo veelzijdig als het leven zelf. Strevend naar een expressie van zijn doorlopende verwondering verrast hij voortdurend met een afwijkende enscenering, een close-up fragment, een onverwacht detail of een andere schilderkunstige invalshoek. Dat maakt zijn schilderen tot een spannende zoektocht waarbij platgetreden paden zorgvuldig vermeden worden.

De finissage van deze expositie is op 29 december 2018 om 16.00 uur. Dit is tevens de laatste expositiedag.