Boerderij in Oudega krijgt eerste zonnedak

Oudega (SWF)-Het eerste zonnedak van Energie Coöperatie Folsgare wordt zaterdag officieel in gebruik genomen. Het dak ligt op de stal van de familie De Jong in Oudega (Súdwest-Fryslân). Daar zat asbest in het dak van de stal, dat daarom moest worden vervangen.

Er is een dak met 224 zonnepanelen voor in de plaats gekomen. De coöperatie heeft voor dit project meer dan 200 zonnecertificaten aan deelnemers verkocht. De coöperatie is van plan om op meer daken zonnepanelen aan te leggen.

Het uiteindelijke doel is dat Folsgare op deze manier energieneutraal kan worden gemaakt.

Bron: www.omropfryslân.nl