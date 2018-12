Black Boys na goed begin onderuit

Warga- Black Boys leek in en tegen Warga op weg naar een klein stuntje. De Zwartjes die het zonder de geblesseerde Alex de Jong en doelman Sander de Vries moesten doen, namen brutaalweg een 2-0 voorsprong, maar wisten die uiteindelijk niet te consolideren. Na negentig minuten en een beetje moest de formatie uit de Waterpoorstad na het eindsignaal van arbiter Slag met 4-2 zijn meerdere in de wit-groenen erkennen.

Hoewel het geen al te beste wedstrijd was, was die erkenning in de eerste helft lange tijd “nicht im Frage”, al zorgde Warga via een schot van Anton Hobert wel voor de eerste dreiging. Het was eigenlijk een logisch gevolg van het overwicht van de thuisclub, maar Black Boys toonde zich in de omschakeling dodelijk effectief. Na een minuut of twintig werd Lars van Dijk met een dieptepass in stelling gebracht en hij maakte voor doelman Sven Noordbruis geen fout (0-1). Niet lang daarna ging de wit-groene defensie opnieuw in de fout en andermaal was Van Dijk ter plekke om als beul te fungeren.

​De euforie met betrekking tot deze weelde duurde echter net iets te lang, want nog geen twee minuten na de 0-2, zorgde Iwan Potijk uit een voorzet van Bart Boersma voor de aansluiting. Verder gebeurde er in de eerste helft niet al te veel meer en in de resterende speeltijd was de blessure van Lars Niemarkt eigenlijk het enige vermeldenswaardige feit. De trainer-speler moest zich na een pittige en met geel bestrafte overtreding laten vervangen. Of die vervanging de Zwartjes parten speelde, viel in de tweede helft aanvankelijk niet te merken. Hoewel Warga de wind mee had, werd het zelden gevaarlijk en de gelijkmaker viel dan ook uit het niets. Bij een verre inworp werd de bal verlengd, waarna Pieter Gerbens eigenlijk een mislukte kopbal produceerde. De bal vloog echter met een boogje en via de onderkant van de lat net achter de lijn en achter doelman Venema.

Na die ietwat onfortuinlijke tegentreffer nam het geloof bij Warga toe en moest Black Boys zich beperken tot tegenhouden. Dat tegenhouden lukte tot een klein “kwartierke” voor tijd. toen Iwan Potijk na voorbereidend werk van invaller Wietze Wibrandi met zijn tweede van de middag een mokerslag uitdeelde. Die klap kwam Black Boys niet meer te boven en werd in de slotminuten door toedoen van Bart Boersma nog wat meer aangedikt.

Die vierde tegentreffer had overigens geen effect op de teleurstelling aan de zijde van Black Boys, want die was al groot en werd nog iets groter, toen de “Men in Black” vernamen dat de concurrentie i.c. SC Terschelling, FC Harlingen en De Wâlden alle drie punten aan het totaal hadden toegevoegd en de afstand van Black Boys dat komende zondag tegen Irnsum de laatste wedstrijd voor de winterstop afwerkt, tot de veilige plekken na de overwinning van vorige week weer ietsje was toegenomen.

Bron: http://pengel.weebly.com