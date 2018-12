Appartementencomplex start metamorfose IJlsterkade

Sneek- Zevenentwintig appartementen met parkeergarage worden gerealiseerd aan de IJlsterkade. Het chique en elegante gebouw moet dienen als de katalysator voor de modernisering van dit deel van Sneek aan de Geeuw.

De appartementen bij Geau -Veste zijn verdeeld over drie verdiepingen, terwijl de parkeergarage half verzonken in de grond wordt gebouwd. De begane grond is dus niet op maaiveldhoogte, maar een stuk hoger. Dat geeft direct privacy.

Complete woning

Een ander groot voordeel is dat het appartementencomplex vlakbij het Boschplein komt te staan met supermarkten, een kapper en een viswinkel dus op loopafstand. Evenzo zijn sportvelden en de rondweg op korte afstand.

De grootte van de appartementen is royaal met ruim 90 vierkante meter woonoppervlak, met royale woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, een royale en complete badkamer, een separaat toilet. De woonkamer geeft toegang tot het balkon.

Bovendien is de inrichting flexibel. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een standaard keukenblok, maar keuze uit diverse modellen, maar wel vijf inbouwapparaten in elk blok. Dat geldt ook voor de tegelkeuze in keuken, badkamer en toilet.

Parkeergarage en lift

Tevens heeft elk appartement zijn eigen berging en parkeerplaats in de afgesloten garage, waar nog een aantal plaatsen over zijn.

Het project kent een hoogwaardige en complete afwerking met lift, vloerverwarming en HR+++ beglazing in de woonruimten. Evenzo energiezuinige LED verlichting in de gangen en zonnepanelen op het dak van het gebouw. En ook het omliggende terrein wordt door de projectontwikkelaar ingericht.

Friso Bouwgroep start april volgend jaar met de bouw. De verkoop van de appartementen is in handen van Ares Makelaardij in Sneek.

Meer informatie:

Ares Makelaardij

Lemmerweg 22

8607 BZ Sneek

0515-569363 www.aresmakelaardij.nl info@aresmakelaardij.nl