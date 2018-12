X-MAS Sneek op zondag 9 december

Sneek – ‘X-MAS Sneek met Lekker Sneek, Kerst & Dickensmarkt en heel veel Kerstactiviteiten in winkels tijdens deze extra koopzondag’



De binnenstad van Sneek wordt in december omgetoverd tot een prachtig verlicht winters tafereel. De grote Kerstbomen worden weer opgetuigd en heel Sneek is gehuld in sfeervolle kerstverlichting. Met extra koopavonden, extra koopzondagen en diverse warme winterse kerstactiviteiten is Sneek in de decembermaand zeker een (shop)bezoek waard! Zondag 9 december bruist het kerstgevoel ‘de pan uit’! Met de X-Mas editie van het mode-, beauty- en lifestyle-event MooiSneek, met veel ludieke activiteiten in heel veel winkels, de Kerst-& Dickensmarkt op het Grootzand en in de Scharnestraat kom je al helemaal in de Kerstsfeer, voor zover je dat nog niet was! Via de vernieuwde Galigastraat kunnen bezoekers het rondje vervolgen naar de Marktstraat, waar de wintereditie van Lekker Sneek wordt georganiseerd en waar men kan genieten van culinaire wintergerechtjes. Met straattheateracts, livemuziek, ‘Muziek bij de Buren’ in de binnenstad en gratis korte theatervoorstellingen is Sneek op zondag 9 december ‘the place to be’.

Lekker Sneek Wintereditie

Van 12.00 tot 18.00 uur presenteren horecaondernemers hun winter- en Kerstspecialiteiten in een winterse sfeer. Bij de volgende bedrijven kunt u in hun Lekker Sneek tent met de munten een van de vele lekkernijen proeven: Restaurant de Kastanje, Restaurant Onder de Linden, Sing King Ling, IJssalon Min 12, Grand café de Walrus, De Bommel, YuGo, Hotel Van der Valk, Irish pub, Pata Negra, De Koperen Kees, It Ponkje, Doppio, Proeflokaal ‘Gerechtshof’, Jumbo, Markt23 en Texas Steak. Kerstbomen, verwarmde tenten voor het publiek en live muziek vormen het decor voor dit culinaire en proeffeestje. Het evenement vindt plaats rond de Wip en de Marktstraat. Ook lopen er straatacts die het publiek zullen vermaken. Geniet onder andere van zigeunerfamilie Ramona met de goochelkunsten van Mr Tarcarius, de vuurspuwende Simone en de optredens van de twee lilliputters maken dit feestelijke gezelschap compleet.

MooiSneek X-MAS op extra koopzondag

Veel winkels verzorgen tijdens de X-Mas edition van Mooi Sneek ludieke (kerst)activiteiten in/bij hun winkel zoals Kerst flitsmodeshows, Kersthapjes/ drankjes, workshops en /of demonstraties. Deelnemende winkels zijn herkenbaar aan een opgetuigde Kerstboom voor de deur. Op de Kerst- & Dickensmarkt op het Grootzand en Scharnestraat struin je langs gezellige Kerstkramen en kom je zeker ook in de kerststemming. Via de vernieuwde Galigastraat kunnen bezoekers het rondje vervolgen naar de Marktstraat waar de wintereditie van Lekker Sneek wordt georganiseerd en waar men kan genieten van lekkere winterse specialiteiten. Met veel straattheateracts, live muziek, muziek bij de buren (ook in de binnenstad) en korte gratis theatervoorstellingen is Sneek op zondag 9 december ‘the place to be’ voor uw Kerstaankopen!

Circus Salto op het Schaapmarktplein

Voor de kinderen zijn er op het Schaapmarktplein leuke activiteiten.Zo kun je je laten schminken als ijsprinses, Christmas tree, elfje of Rudolh the Red Nose Rendeer! Kerstcircus Sander & Friends verzorgt diverse Circusworkshops op het kinderplein. Ook de ballonartiest David maakt iedereen blij met zijn ballonsculpturen! Kinderen kunnen in de zgn ‘vuur’tent op de Wip marshmallows roosteren.

Op de foto met de Kerstman

Natuurlijk ontbreekt de enige echte Kerstman met zijn kerstelfjes niet! Hij zit klaar voor de foto in een gezellig kerst decor op de Wijde Burgstraat. De fotograaf zet kinderen met ouders graag op de kiek tussen 14.00 uur en 16.00 uur! De foto’s zijn erna te downloaden via www.sneek.nl en facebook. De Kerstman wordt begeleid door live (kerst)muziek van Sax6 en Snappet.



Gratis theatervoorstellingen

In het leegstaande pand, wat te huur staat aan de Peperstraat 11 (bij het Schaapmarktplein), zullen continu afwisselend 2 korte theatervoorstellingen te bezoeken zijn. ‘Salem House School’ is een educatieve en humoristische theatervoorstelling wat het verhaal vertelt van de erbarmelijke omstandigheden die de kinderen vroeger op de vele tuchtscholen moesten ondergaan. En wie kent niet Agatha Christie’s ‘Moord in de Orient Express’? In deze spannende klassieker neemt detective Hercule Poirot het publiek mee op de Orient Express. Er wordt een moord gepleegd en hij is de enige die hem overtuigend op kan lossen. Doordat de trein onderweg in de sneeuw vast komt te zitten, verdwijnen alle alibi’s als sneeuw voor de zon, zodat alle passagiers verdacht blijken. Is Poirot in staat om de dader te ontmaskeren.

Mobiele acts & live muziek

Tijdens X-Mas Sneek zullen live muziek en straatacts het publiek vermaken. Zo zullen er op Lekker Sneek diverse straatacts te zien zijn, maar ook door de rest van het centrum wordt het winkelend publiek vermaakt door veel Dickensfiguren die de stad op zijn kop zetten. Op de Wip wisselen musicalmedleys elkaar af met kerstmuziek van TimmTamm. Om 16.30 uur zal de uitreiking zijn van de hoofdprijzen uit de sinterklaaslotenactie.

Trommel-, toeter- en sjoklup Lutkewierum

De muzikanten van internationale trommel-, toeter- en sjoklup Lutkewierum uit het kleine (Friese) dorp Lutkewierum, doen iedere keer hun uiterste best om de zaak tot een goed einde te brengen, maar ja er gaat altijd wel wat mis. Vals tot zeer vals, slechte timing, soms enorme ruzies, slecht gekleed in zeer opvallend charmant rood. Deze muzikale klucht wisselt hachelijke momenten af met oude kromme en valse marsmuziek af met een puik stukje dixieland, ritmiek. Ze marcheren van de Oosterdijk, waar DJ Dieter buiten bij het café het Skutsje kerstliedjes draait, naar het Grootzand. Hilariteit alom!

Muziek bij de Buren

In het te huur staande pand aan het Grootzand 18 zal een act via het muziekfestival Muziek bij de Buren te horen zijn. Loop zeker ook hier even binnen.

Kerst – & Dickensmarkt Grootzand & Scharnestraat

De kades van het Grootzand en het gezellige Scharnestraatje vormen op deze dag van 12.00 uur t/m 17.00 uur het decor voor een gezellige kerstmarkt in Dickenssfeer. Bij de sfeervolle kerstkramen vind je allerlei traditionele spulletjes zoals kerstdecoraties, handnijverheid, woonaccessoires, feestelijke sieraden & kleding, speelgoed en culinaire heerlijkheden verkrijgen. Terwijl je over de kerstmarkt slentert, wordt je omringd door de heerlijkste geuren, sfeervolle kerstverlichting en gezellige kerstmuziek. Via de vernieuwde Galigastraat kunnen bezoekers het rondje stad vervolgen weer naar de Marktstraat of Leeuwenburg.

Wijzigingen voorbehouden: voor het actuele programma verwijzen wij naar www.sneek.nl.