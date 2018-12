Waterpoort Boys graaft eigen graf

Sint Jansklooster – Het was van de kant van Waterpoort Boys zeker geen slechte wedstrijd, maar de koploper uit Sneek ging in Sint Jansklooster tegen VHK met 2-1 wel de bietenbrug op en verloor en passant ook nog eens schaduwspits Patrick Bles en rechtsback Stefan Kroon die beide op Sportpark Monnikenmolen door de op z’n zachtst gezegd warrig leidende arbiter van het veld werden verwijderd

Ondanks die twee rode ​kaarten en ook nog eens een aantal gele mocht Waterpoort Boys de nederlaag vooral zichzelf aanrekenen. De ploeg van trainer Janco Croes hielp de tegenstander namelijk nadrukkelijk in het zadel en groef daarmee min of meer zijn eigen graf. Dat graf moest men vervolgens ook nog eens met een man minder delven en hoewel dat de ploeg niet slecht afging, kwam Waterpoort Boys uiteindelijk de eigen fouten niet meer te boven.

VHK dat thuis nog ongeslagen was, parkeerde de bus en probeerde in de omschakeling toe te slaan. Die tactiek leverde al snel succes op, al ging daar een grote fout van verdediger Jordi Heerings aan vooraf. De centrale verdediger tastte bij een verre uittrap van doelman Aron Driesen namelijk mis, waarna hij in het duel werd afgetroefd door Ryan Stam die de bal vervolgens over de voor zijn doel staande Stefan Rijpkema tegen de touwen schoof (1-0). Niet veel later stond de lat de gelijkmaker in de weg, waarna Mark Kroek namens VHK een behoorlijke kans kreeg om de marge uit te breiden. Die uitbreiding bleef op dat moment achterwege, maar dik tien minuten later, toen de bal onderweg ongelukkig door een speler van Waterpoort Boys werd getoucheerd, bracht Kroek met een prima inzet alsnog de 2-0 op het scorebord.

Op slag van rust voltrok zich vervolgens het eerste deel van het rode drama, toen Patrick Bles bij een counter van de thuisclub man en bal raakte en door arbiter Broland werd weggezonden. Die beslissing was zwaar, maar viel te verdedigen. Niettemin leidde dat tot irritaties bij Jesse Frolich en ter voorkoming van verdere personele problemen werd de spits aan het begin van de tweede helft vervangen door Mohammed Arsandar. Arsandar die later ook nog geel kreeg, stond nog maar koud binnen de lijn, toen Ron Huitema met een prima uithaal de aansluiting tot stand bracht.

​Met die aansluiting op zak voerde Waterpoort Boys de druk op en VHK kwam daar niet of nauwelijks onder vandaan, al kreeg men kort na de aansluiting in de omschakeling via de al genoemde Ryan Stam nog wel een behoorlijke mogelijkheid. Voor de rest werd het gebeuren vooral door de Snekers bepaald en VHK moest alle zeilen bijzetten om de geel-blauwe brigade van het lijf te houden. Daarbij werd zo nu en dan ook een pittige overtreding niet geschuwd, maar waar de leidsman in de eerste helft voor een dergelijk vergrijp rood gaf, ontsnapte de thuisclub met geel.

Bij de jacht op de gelijkmaker gaf het in ondertal spelende Waterpoort Boys wel steeds meer ruimte weg en dat leidde in de slotfase bijna tot de definitieve beslissing. Tot opluchting van de Sneker supporters belandde het lobje echter op de paal, waarna Mohammed Hasan Arsandar aan de andere kant binnen de zestien onderuit ging. Het fluitsignaal bleef evenals eerder bij een vergelijkbare situatie achterwege en in plaats van een strafschop ontving de rappe spits geel, omdat hij zijn verontwaardiging liet blijken. De verontwaardiging aan Sneker zijde werd vervolgens nog groter, toen Stefan Kroon een overtreding op Christof Knobbe beging en in navolging van Bles een paar minuten voor tijd vroegtijdig de douche mocht opzoeken. Die douche werd voor Waterpoort Boys een hele koude, want VHK hield stand en de koploper moest naast de rode kaarten uiteindelijk dus het eerste verlies van het seizoen incasseren.

VHK – Waterpoort Boys 2-1 (2-0)

​Doelpunten: 1-0 Ryan Stam (8.), 2-0 Mark Kroek (29.), 2-1 Ron Huitema (46.)

Scheidsrechter: H.F. Broland

Gele kaart: Berry Heetebrij, Ryan Stam (VHK), Jesse Frolich, Mohammed Hasan Arsandar (Waterpoort Boys)

​Rode kaart: Patrick Bles, Stefan Kroon (Waterpoort Boys)

​Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Marcel Hempenius, Jordi Heerings, Tim van der Werf, Stefan Kroon, Andy de Vries, Ron Huitema, Romano Pasveer, Patrick Bles, Jesse Frohlich (46. Mohammed Hasan Arsandar)

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: Ettie van der Meulen-Vermaning