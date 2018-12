Velds leidt succesvolle veldtocht in

Sneek – Nadat hij in het bekerduel van afgelopen woensdag Sneek Wit Zwart ook al op de “Siegerstrasse” had gezet, leidde Alwin Velds gisteravond in de derby tegen FVC opnieuw een succesvolle veldtocht in. Met een vrije trap brak de vleugelverdediger in de 67ste minuut namelijk de ban, waarna Joram Smits nog geen twee minuten later de zege op de concurrent uit Leeuwarden richting veilige haven loodste.

Dat gebeurde op een nat en druk bezocht Tinga, waar FVC iets beter aan het karwei begon dan Sneek Wit Zwart. Echt grote kansen leverde die start echter niet op en na een minuut of twintig kwam de ploeg van trainer Germ de Jong wat meer aan keu. In die fase kreeg de thuisclub ook een paar mogelijkheden, al waren die niet groot genoeg om daar het predikaat “kans” op te plakken. Pas na een dik half uur kon dat predikaat eindelijk uit de kast, toen Gerben Visser na een goede actie van Han Miedema een behoorlijke kans kreeg. De Leeuwarder defensie was echter op tijd bij de pinken en wist nog net de schade af te wenden. Die kwam er vervolgens ook niet, toen Sneek Wit Zwart op slag van rust tot twee keer toe mogelijkheden kreeg om met een voorsprong te gaan rusten.

Na die rustperiode bakten beide ploegen er aanvankelijk weinig van, al kregen beide in die fase wel wat kansjes. Het druilerige weer kwam de kwaliteit van het kruit echter niet ten goede en die kwaliteit was ook niet toereikend toen Tarik Bourakba na een kleine twintig minuten de mogelijkheid kreeg om de score te openen. De inzet van de Leeuwarder in Sneker dienst werd echter naast gewerkt, waarna de daaropvolgende hoekschop eveneens niets opleverde.

Niet veel later kreeg Sneek Wit Zwart op een kansrijke positie een vrije trap en net als afgelopen woensdag was de linker van Alwin Velds met fluweel bedekt. Daarmee was de ban gebroken en al helemaal, toen een voorzet van Joram Smits even later op wonderbaarlijke wijze in de bovenhoek zeilde. Nog geen drie minuten na die “Vorentscheidung” kreeg Kevin Huitema de mogelijkheid om de definitieve genadeklap uit te delen, maar de “tien” van Sneek Wit Zwart wist bij zijn inzet niet een voldoende te scoren en moest in de doelman van FVC zijn meerdere erkennen.

Dat laatste moest FVC uiteindelijk ook, want de ploeg van trainer Jan Schulting wist onder het toeziend oog van oud Sneek Wit Zwart-trainer Johan Groote in de resterende speeltijd de Snekers niet echt meer in de problemen te brengen en derhalve werd het avondje vlak voor Sinterklaas voor Sneek Wit Zwart een heerlijk avondje.

Sneek Wit Zwart – FVC 2-0 (0-0)

​Doelpunten: 1-0 Alwin Velds (67.), 2-0 Joram Smits (69.)

Scheidsrechter: R.H.S.M. Makkinga

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Josha Ottens, Han Miedema, Gustavo van der Veen, Alwin Velds, Harvey de Boer (26. Jorn Wester), Kees Noordmans, Kevin Huitema, Tarik Bourakba (84. Ruben Ybema), Joram Smits en Gerben Visser.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: Nico Altenburg