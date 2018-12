Sneek Wit Zwart ZM nieuwe koploper

Sneek – Door het verrassende verlies van stadgenoot Waterpoort Boys bij VHK nam Sneek Wit Zwart ZM in de vierde klasse A de koppositie over. Dat gebeurde na een moeizame 3-1 overwinning in de streekderby tegen TOP ’63 waarbij de ploeg van trainer Niels Boot er pas in in het laatste kwartier in slaagde om het verschil ook in de score tot uitdrukking te brengen.

Die score leek in de eerste helft op een “Frits van Turenhoutje” uit te draaien, want de dit seizoen toch niet echt overtuigende ploeg van trainer Henk van Hes hield de Wit Zwarten heel lang in toom. Pas in de slotminuut toen Sneek Wit Zwart ZM vanaf elf meter mocht aanleggen, wist Tim Posthuma het doelpuntloze eerste bedrijf de nek om te draaien.



​Niet lang na de wisseling van speelhelft strafte TOP ’63 een mindere fase van Sneek Wit Zwart ZM af. Vervolgens hield doelman Melis van der Meer zijn ploeg met een knappe redding overeind, toen Posthuma de bal teruglegde en Patrick Altenburg vanaf een meter of tien mocht uithalen. Mede daardoor kwam een stuntje steeds dichterbij, maar met nog iets meer dan een kwartier op de klok moest de sluitpost uit Top en Twel zich alsnog voor de tweede keer gewonnen geven. Na een slim overstapje van Posthuma was het Geart Hiemstra die een voorzet van Patrick Veenstra beheerst tegen de touwen werkte. Nog geen vier minuten later viel bij een ouderwetse scrimmage de definitieve beslissing. Nadat zo’n beetje alle aanwezige spelers en alle aanwezige lichaamsdelen het gespikkelde monster hadden getoucheerd, bleek de voet van Posthuma uiteindelijk het doeltreffende instrument (3-1).

Het was voor Posthuma overigens al weer zijn dertiende van het seizoen en dat terwijl hij in de afgelopen periode in een aantal wedstrijden verstek moest laten gaan. Met zijn productie heeft “der Bomber” zonder anderen tekort te willen doen, dan ook een niet onbelangrijk aandeel (gehad) in de verovering van de leidende positie in vier A.

Sneek Wit Zwart ZM – TOP ’63 3-1 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 Tim Posthuma (45.-pen.), 1-1 (58.) 2-1 Geart Hiemstra (65.), 3-1 Posthuma (78.)

Scheidsrechter: C. Marijt

​Gele kaart:

​Opstelling Sneek Wit Zwart: geen informatie bekend

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto’s: Nico Altenburg