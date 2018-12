LSC 1890 “alleenheerser” in twee K

Sneek – Na de mooie overwinning in Jubbega heeft LSC 1890, waar trainer Erik van der Meulen deze week zijn contract verlengde, vanmiddag zijn status als lijstaanvoerder in de tweede klasse K tegen DTD bevestigd. De ploeg uit de “Stêd” gaf “De Trije Doarpen” geen kans en won dankzij treffers van Daan Daniëls, Rodi de Boer (2x) en René Cnossen met 4-1 van de middenmoter, waarbij de eretreffer door Hendrik Harmen Kingma werd verzorgd.

Bij LSC 1890 ontbrak Floris Bok en zijn plek werd op het middenveld ingenomen door Jari Boorsma. Verder stonden de vertrouwde namen op het kunstgras aan de Leeuwarderweg en die zagen, dat spits Daan Daniëls na dik tien minuten na een fraaie aanval de openingstreffer voor zijn rekening nam. Dik tien minuten later, toen LSC 1890 over links een aanval opzette, stond middenvelder Rodi de Boer op de juiste plek om de marge te verdubbelen (2-0).

Na iets meer dan een half uur spelen kreeg LSC 1890 na een overtreding in de zestien een strafschop en de bal vanaf de hotspot bleek geen probleem voor “captain” René Cnossen die daarmee zijn eerste van het seizoen liet noteren. Daarmee was de wedstrijd gespeeld, want de gasten uit Britsum, Cornjum en Jelsum waren niet bij machte om doelman Jesse van Sermondt c.s. ernstig in verlegenheid te brengen.

​In dat laatste slaagde DTD na rust ook niet. Sterker nog de “homeside” liep niet lang na de thee via Rodi de Boer verder weg. De Boer die met die treffer Lars Bos als meest trefzekere LSC’er achterhaalde, was met nog iets meer dan twintig minuten op de klok getuige van het feit, dat DTD door toedoen van Hendrik Harm Kingma scoorde. Die treffer kon de Snekers die inmiddels Jolt Schotanus en Brandley Steensma binnen de lijnen hadden gebracht en die later ook nog Rik Reinsma de wei instuurden, echter niet meer verontrusten, want de koploper had toen de buit al lang en breed binnen.

​LSC 1890 dat voor de winterstop nog twee keer in actie komt, zag bovendien dat medekoploper Roden bij GVAV Rapiditas punten verspeelde. De “oude dame” betreedt derhalve volgende week wanneer de topper tegen de naast concurrent op jet programma staat, het sportpark aan de Norgerweg als “alleenheerser” en met een voorsprong van twee punten.