ESBC Menhir pakt opnieuw overwinning op Pink Stars

Sneek – De basketballers van ESBC Menhir wonnen vrijdagavond voor de tweede keer dit seizoen van Pink Stars uit Groningen. Deze keer haalde de Sneker ploeg de overwinning in reguliere speeltijd binnen: 69-59.

De vorige confrontatie in Groningen werd pas na verlenging beslist. Grote man in de extra speeltijd was toen Ali Carti. Juist hij was er deze keer niet bij, omdat hij nog niet hersteld is van zijn rugblessure. Menhir verwelkomde wel Hindrik Dijkstra in de gelederen. Hij heeft zich weer bij de ploeg aangesloten na een verblijf in het buitenland.

Menhir kon in tegenstelling tot de twee voorgaande wedstrijden niet vanaf het begin weglopen bij de tegenstander. De Pink Stars kwamen zelfs op voorsprong, maar bij rust was die niet zo groot dat de Snekers er bezorgd om waren: 32-34.

Het derde kwart was duidelijk voor de Snekers. De ploeg bood steviger weerwerk in de verdediging en kon in de aanval op veel verschillende spelers rekenen om de punten binnen te halen. Het derde kwart gaf een 24-12 tussenstand. In het slotkwart consolideerde de thuisploeg de tien punten voorsprong. Voor Menhir haalden Mats Haven (28), Danny Nowee (15) en Niels Haven (11) de dubbele cijfers.

Aanstaande zaterdag trekt Menhir weer naar Lemmer om tegen Quintas te spelen. De wedstrijd in de Hege Fonnen begint om 14.30u.

Foto: Debbie Rijsdijk – fotosuitsneek.nl