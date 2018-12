Derde nederlaag op rij voor ONS Sneek

Harderwijk – ONS Sneek verloor voor de derde keer op rij en voor de derde keer op rij gebeurde dat met nipt verschil (2-1) In tegenstelling tot de duels met HSV Hoek en DOVO waarin de Snekers verzuimden om de kansen te benutten, wist de ploeg van trainer Paul Raveneau in Harderwijk echter amper iets te creëren en de overwinning kwam dan ook terecht bij de ploeg die daar deze middag net iets meer aanspraak op mocht maken.

De mannen van Raveneau kenden op De Strokel nog wel een beter begin dan de thuisclub, maar veel verder dan een paar halve kansjes voor Michael Lanting en Martijn Barto kwamen de Snekers niet. VVOG dat evenals ONS de laatste weken verloor, antwoordde met een niet al te gevaarlijk schot van Caifano Latupeirissa. De groenhemden hadden vervolgens langdurig balbezit, maar dat ging niet gepaard met echt grote kansen, al mocht ONS niet klagen toen Mike Ahrens bij een inzet van ploeggenoot Harrie Kersten nadrukkelijk in de weg liep. Nog geen minuut later liep er echter niemand in de weg en nam Richairo Meulens de openingstreffer voor zijn rekening.

Vervolgens voorkwam VVOG-doelman Kevin Rijnvis die aan het eind van dit seizoen zijn actieve loopbaan beëindigt, met een redding dat Martijn Barto een paar minuten na die opening het evenwicht weer herstelde. Na die mogelijkheid controleerde VVOG de wedstrijd en kwam ONS dat behoorlijk onder druk stond, lange tijd niet meer in de buurt van Rijnvis. Met in de eerste helft nog een dikke tien minuten te gaan, werden de Snekers echter sterker. Dat resulteerde een paar minuten voor rust in een vrije trap en uit die free kick bracht Serge Fatima met het hoofd de oranjehemden langszij (1-1).

Na de wisseling van speelhelft viel er aanvankelijk heel weinig te beleven. Beide ploegen hielden elkaar in die fase aardig in evenwicht en de mogelijkheden waren schaars of misschien beter, waren helemaal niet in beeld. Die mogelijkheden bleven ook uit, toen VVOG het initiatief wat meer naar zich toetrok. Niettemin zou het tot de 71ste minuut duren, aleer de eerste kans viel te noteren. Mike Ahrens mikte op aangeven van Rihairo Meulen net te hoog, waarna doelman Rijnvis aan de andere kant nog een keer een corner moest weggeven. Die leverde niets op, waarna het duel met een 1-1 stand naar het einde leek te kabbelen. Totdat Desmond Sturing met nog een minuut of zeven op de klok besloot om maar eens van afstand uit te halen en de bal verwoestend hard tegen de touwen vloog, waarna voor ONS de tijd ontbrak om de schade nog te repareren en om de derde nederlaag op rij af te wenden.

VVOG – ONS Sneek 2-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Richairo Meulens (17.), 1-1 Serge Fatima (41.), 2-1 Desmond Sturing (83.)

​Scheidsrechter: S. Dröge

Gele kaart: Yasin Kurt, Harrie Kersten (VVOG), Nick Kuipers (ONS Sneek)

Opstelling VVOG: Kevin Rijnvis, Tim Muller, Thomas Vossebelt, Wilko Braam, Jaime Bruinier (90.+2 Jan Jurriën Hop), Harrie Kersten, Rihairo Meulens, Desmond Sturing, Yasin Kurt, Caifano Latupeirissa (79. Pernelly Biya) en Mike Ahrens

​Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Klaas de Vries, Nick Kuipers, Serge Fatima, Denzel Prijor, Nick Burger, Michael Lanting, Martijn Barto (76. Davey Lohman), Jelle de Graaf (72. Genridge Prijor), Yumé Ramos en Curty Gonzales.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: c.v.v ONS Sneek