Oud bewoners Utopia Jeffry en Jessie komen naar X-MAS Sneek

In zijn 16e solovoorstelling duikt André Manuel in de gitzwarte en toch ook meer dan dartele geest van DREEJKLEZOEW, de even geliefde als verguisde mythische Twentse clown die al sinds de ontdekking van de hemel door de Nedersaksische geschiedenis dendert als Herman Finkers on speed.

DREEJKLEZOEW is een politiek incorrecte hork, een mensonvriendelijke sater, de Kaffer der Lage Landen, een duivelskind. Een buitengewoon onfatsoenlijk mens.

In verband met de maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom alleen al de aankondiging van deze voorstelling zijn er overal in de theaters in dit land nog meer dan voldoende kaarten beschikbaar. En zo ziet DREEJKLEZOEW dat graag. Want hij is toch godverdomme niet voor niks het exact tegenovergestelde van het succesverhaal.

