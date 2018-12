Adventconcert Lars Gerfen en Reyer

Bolsward – Afgelopen zomer was er in Het Keerpunt in Bolsward een spetterend aanbiddingsconcert van gospelartiest Reyer en zijn band. Hier komt nu een vervolg op. Reyer komt op zondag 23 december a.s. als onderdeel van een Adventstour terug naar Bolsward. Deze keer treedt hij samen op met de christelijke singer-songwriter Lars Gerfen.

Het concert gaat over het verlangend uitzien naar Kerst. Vergezeld door gitaar en piano brengen de twee zangers hun eigen repertoire en een aantal bekende Adventsliederen ten gehore. Een mooie gelegenheid om alvast in kerststemming te komen. Het concert vindt plaats op zondag 23 december om 20:00 uur, Gebouw Het Keerpunt, Burgemeester Praamsmalaan 35, Bolsward.

De artiesten

“Lars en ik zijn beide ambassadeur van “Red een Kind” en hebben al enkele keren samen gezongen bij de jaarlijkse kerstviering daar. Daaruit ontstond het idee om die samenwerking breder te trekken”, legt Reyer uit. Samen schreven zij het nieuwe lied “Morgen zal Ik er zijn”, over de verwachting en het verlangen naar de komst van de Hoop in de persoon van Jezus. “In tegenstelling tot het zingen over Kerst, waarin we de geboorte van Jezus als Redder van de wereld vieren, wilden we nu bewust kiezen voor een lied over uitzien naar Zijn komst, en het wachten.” “Het samenwerken beviel erg goed. Heel mooi om samen over dit bijzondere thema te praten en te zingen. Voor mij persoonlijk is de Advent ieder jaar weer een speciale periode. Een tijd die uitnodigt tot verdieping en bezinning. Ik zie er erg naar uit om dit samen met Reyer muzikaal vorm te geven”, zegt Lars.

Tickets kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar via Events4Christ.nl