Sneek – De binnenstad van Sneek is in december het decor voor een pittoresk winter tafereel. De grote kerstbomen zijn opgetuigd en heel Sneek is ‘gestoffeerd’ met sfeervolle kerstverlichting. Met extra koopavonden, koopzondagen en diverse winterse kerstactiviteiten is het winkelcentrum van Sneek in de decembermaand zeker een bezoek waard! Onder de vlag van X-MAS Sneek worden op zondag 9 december diverse evenementen georganiseerd, zoals: Lekker Sneek wintereditie, MooiSneek X-MAS, Kerstmarkt / Dickensmarkt Grootzand & Scharnestraat.

Zondag 9 december bruist het kerstgevoel ‘de pan uit’! Met de X-Mas editie van het mode-, beauty- en lifestyle-event MooiSneek, met veel ludieke activiteiten in heel veel winkels, de Kerst- & Dickensmarkt op het Grootzand en in de Scharnestraat kom je al helemaal in de Kerstsfeer, voor zover je dat nog niet was! Via de vernieuwde Galigastraat kunnen bezoekers het rondje vervolgen naar de Marktstraat, waar de wintereditie van Lekker Sneek wordt georganiseerd en waar men kan genieten van culinaire wintergerechtjes. Met straattheateracts, livemuziek, ‘Muziek bij de Buren’ in de binnenstad en gratis korte theatervoorstellingen is Sneek op zondag 9 december ‘the place to be’.

MOOISNEEK X-MAS OP EXTRA KOOPZONDAG

Veel winkels verzorgen tijdens de X-Mas editie van Mooi Sneek ludieke activiteiten in of bij hun winkel, zoals flitsmodeshows, hapjes en drankjes, workshops en /of demonstraties. De deelnemende winkels zijn herkenbaar aan een opgetuigde Kerstboom voor hun entree. Op het Grootzand en in de Scharnestraat wordt een Kerst- & Dickensmarkt gehouden en op de Markstraat kun je genieten van de culinaire geheimen van de Sneker horeca tijdens de Lekker Sneek wintereditie. Een en al feest en reuring dus in het centrum van Sneek.

CIRCUS SALTO OP HET SCHAAPMARKTPLEIN

Voor de kinderen zijn er op het Schaapmarktplein leuke activiteiten; zo kun je je laten schminken als ijsprinses, Christmas tree, elfje of Rudolph the Red-Nosed Reindeer! Kerstcircus Sander & Friends verzorgt Circusworkshops op het ‘kinderplein’. Ook de ballonartiest David maakt iedereen blij met zijn ballonsculpturen! Kinderen kunnen in de zogenaamde ‘vuurtent’ op de Wip marshmallows roosteren.

OP DE FOTO MET DE KERSTMAN

In zijn eigen Kersttent op de Wijde Burgstraat is de dik-gebuikte, wit-bebaarde en altijd vrolijke ‘Ho-Ho-Ho-Ho’ enige echte Kerstman neergestreken met zijn kerstelfjes voor een fotoshoot. Hij zit er klaar voor in een gezellig kerst decor. De fotograaf zet u samen met uw kinderen graag op de kiek tussen 14.00 uur en 16.00 uur! De foto’s zijn daarna te downloaden van Sneek.nl en Facebook. De shoot wordt met live kerstmuziek omlijst door ‘Sax6’ en ‘Snappet’.

GRATIS THEATERVOORSTELLINGEN

In het leegstaande pand aan de Peperstraat 11 (bij het Schaapmarktplein), zullen afwisselend twee korte theatervoorstellingen plaatsvinden. ‘Salem House School’ is een educatieve en humoristische theatervoorstelling waarin het verhaal wordt verteld van de erbarmelijke omstandigheden waaronder de kinderen vroeger leefden in tuchthuizen.

En wie kent niet Agatha Christie’s ‘Moord in de Orient Express’? In deze spannende klassieker neemt detective Hercule Poirot het publiek mee in de Orient Express, de iconische treinverbinding tussen Parijs en Constantinopel (tegenwoordig Istanboel). Er wordt een moord gepleegd en uiteraard is Poirot de enige die deze op kan lossen. Doordat de trein onderweg in de sneeuw vast komt te zitten, verdwijnen zowel sporen als alibi’s als sneeuw voor de zon, zodat alle passagiers verdachte zijn. Is Poirot in staat om de dader te ontmaskeren?

MOBIELE ACTS & LIVE MUZIEK

Tijdens X-Mas Sneek worden bezoekers prettig verrast door livemuziek en straatacts. Niet alleen op het ‘territorium’ van Lekker Sneek, maar ook elders in de binnenstad komen ze uit onverwachte hoeken en gaten: de straattheateracts en diverse Dickens-personages, die de winkelstraten op zijn kop zetten. Intussen worden op de Wip musicalmedleys afgewisseld met traditionele en moderne kerstmuziek van TimmTamm. Om 16.30 uur vindt de uitreiking plaats van de hoofdprijzen uit de Sinterklaaslotenactie.

TROMMEL-, TOETER- EN SJOKLUP LUTKEWIERUM

De muzikanten van de internationaal veelvuldig gevraagde trommel-, toeter- en sjoklup Lutkewierum uit het gelijknamige Friese gehucht, hebben in hun agenda een gaatje kunnen vinden voor zondag 9 december. Ze spelen uiteraard hun succes-repertoire en doen dat voor deze speciale gelegenheid vijftienstemmig. ‘Lutke’ staat vooral bekend om hun ongeëvenaarde show-optredens. Tijdens een optreden in Italië lieten ze afgelopen zomer een nog nooit vertoonde hardloop-chaos-mars zien, waarbij de muzikanten al musicerend met de precisie van een Zwitsers uurwerk langs, door en over elkaar heen marcheren. Op de Oosterdijk worden ze ter hoogte van Café ’t Skûtsje begeleid

door DJ Dieter die daar kerstliedjes draait.

MUZIEK BIJ DE BUREN In het leegstaande pand aan het Grootzand 18 zal een act van het mu- ziekfestival ‘Muziek bij de Buren’ te horen zijn. Zeker een bezoekje waard.

VORKJE PRIKKEN EN GLAASJE KANTELEN

Van 12.00 tot 18.00 uur waaieren zinnenprikkelende geuren uit over de Marktstraat en de Wip. GrootSneeker horecaondernemers trekken in hun verwarmde tenten alle registers open met tongstrelende winter- en Kerstspecialiteiten. Een culinair ‘flaneer-en-proef-feestje’ tegen een decor van kerstbomen, sneeuw, en livemuziek. En niet te vergeten opgevrolijkt door straattheater-acts van onder meer de familie Ramona, de goochelkunsten van Mr Tarcarius, de vuurspuwende Simone en de twee lilliputters.

KERST – & DICKENSMARKT GROOTZAND & SCHARNESTRAAT

Op de kades van het Grootzand en het gezellige Scharnestraatje vindt van 12.00 tot 17.00 uur een gezellige kerstmarkt plaats in Dickensstijl. Bij de kerstkramen treft u kerstdecoraties, handnijverheid, woonaccessoires, feestelijke sieraden & kleding, speelgoed en culinaire heerlijkheden aan. Sfeer in optima forma waarbij al uw zintuigen op volle toeren werken door de heerlijke geuren, de sfeervolle verlichting en gezellige muziek.