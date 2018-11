ROC Friese Poort studenten ontwikkelen bijzondere driewielers voor zieke kinderen

Sneek – Tweede en derdejaars studenten van de opleiding Allround constructiewerker van de afdeling werktuigbouwkunde bij ROC Friese Poort in Sneek hebben bijzondere driewielers gemaakt. Zij ontwierpen en produceerden de driewielers in opdracht van het Comité 100-ronden. De bijzondere driewielers zijn geschonken aan drie instellingen. Kinderen die daar op de afdeling liggen kunnen gebruik van de driewielers en er mee spelen.

Sponsoractie

Het comité 100-ronden organiseert elk jaar aan het eind van het schaatsseizoen een sponsoractie. In maart van dit jaar hebben zij 100 rondes geschaatst in ijsstadion Thialf. De sponsoractie leverde duizend euro op. De opbrengst is dit jaar gebruikt om in samenwerking met de afdeling werktuigbouwkunde van ROC Friese Poort in Sneek de driewielers te ontwikkelen en te produceren. De driewielers zijn geschonken aan de kinderafdeling van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, de kinderafdeling van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en aan revalidatiecentrum Lyndensteyn uit Beetsterzwaag. Afgelopen week namen deze afdelingen de driewielers in ontvangst tijdens een feestelijke onthulling in Tjongerschans.

Innovatief ontwerp

Studenten van de opleiding Allround constructiewerker gingen zelf aan de slag met een ontwerp voor de driewielers in de ziekenhuizen. Zij kwamen met een innovatief ontwerp. De driewielers zijn geschikt om een infuus mee te vervoeren. Ze geven de kinderen daarom meer bewegingsvrijheid. Omdat de voertuigen sterk zijn en goed beschermd zijn tegen corrosie zullen ze lang meegaan.

Geslaagd project

Henk Nijholt, opleidingsmanager van de afdeling werktuigbouwkunde bij ROC Friese Poort Sneek, vindt het initiatief van comité 100-ronden heel waardevol en is blij dat de studenten en medewerkers van de opleiding een bijdrage konden leveren aan dit project. ‘Het schenken van de driewielers aan de instellingen is een heel mooi initiatief van het comité 100-ronden. Het maakt het verblijf van de kinderen plezieriger. Tegelijk was het voor onze studenten een mooi en leerzaam project om aan te werken. Zij hebben echt iets moois bedacht en ontwikkeld. De blije gezichten die we hier zagen op de kinderafdeling in Tjongerschans maken dit project voor ons allemaal geslaagd’. Of er in de toekomst nog meer van deze driewielers ontwikkeld worden weet hij nog niet. ‘We staan er in elk geval voor open en leveren graag een bijdrage aan soortgelijke initiatieven.’