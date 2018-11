Overname tankstation Hommerts door nieuwe tankstation formule uit Friesland

Hommerts – TanQyou, een nieuwe tankstation formule uit Friesland, neemt het tankstation aan de Jeltewei 7 in Hommerts over. Vanaf 17 december zal het station officieel in bezit zijn van de nieuwe tankstation formule.

TanQyou is een nieuwe tankstation formule, welke 3 jaar geleden is opgericht in de Friese stad Franeker. De onbemande tankstation formule onderscheidt zich niet alleen door een voordelige prijs maar ook door de digitale middelen welke ze beschikbaar stellen voor iedere klant. Geïntegreerd in elke pomp bevindt zich een touchscreen. Via dit scherm, de website of app kan een klant zich aanmelden voor het My TanQyou account. Dit eenmaal gedaan, verandert de tankervaring compleet. Zo wordt de klant bij ieder bezoek herkend en begroet bij de voornaam, worden al zijn transacties automatisch opgeslagen in een eigen online-brandstofadministratie en telt iedere liter automatisch mee als lot in de periodieke prijzenpot.

In de korte tijd dat het Friese bedrijf bestaat hebben ze achttien tankstations overgenomen. Het station aan de Jeltewei opereerde de afgelopen tien jaar onder de Esso formule. Vanaf 17 december verandert dit station dus in een TanQyou tankstation en dit een aantal veranderingen met zich meebrengen. Zo zal het station dit jaar nog van kleur veranderen naar blauw en oranje. Daarnaast geeft TanQyou aan de brandstofprijs per direct te verlagen op de dag van overname. Begin volgend jaar zal TanQyou haar ‘slimme pompen’ en kentekenherkenning installeren waardoor iedere klant gebruik kan maken van de eerdergenoemde digitale acties en hulpmiddelen.