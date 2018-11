Meteorologische winter start zacht en nat

Sneek – Morgen start de meteorologische winter, echter van winterweer is komende tijd geen sprake. Als ik de weerkaarten van verschillende weermodellen zo bekijk voor de eerste 10 dagen, dan verlopen deze erg zacht en nat. Voor de natuur een prima ding, de neerslag, voor de schaatsliefhebbers minder goed nieuws.

Voor de natuur dus een welkome geschenk de regen komende dagen, want ook deze novembermaand verliep weer erg droog. In Sneek oost viel er amper 25 mm over de gehele maand.

Vandaag is het wisselend bewolkt, kans op een bui. Met 10 graden is het zacht voor de tijd van het jaar, wind waait uit een zuidwestelijke richting en is zwak tot matig.

Komende nacht eerst opklaringen, later meer bewolking. De temperatuur daalt naar een 5 graden.

Morgen neemt al snel de bewolking verder toe, in de middag volgt regen. Ook de wind trekt aan en wordt matig tot krachtig uit zuid tot zuidwest. De temperatuur stijgt van 6 graden in de morgen, tot 10 in de avond. Een zachte nacht volgt. De nacht naar zondag perioden met regen.

Zondag 11 graden, tevens valt er regen. Wind veranderlijk en is zwak. Later op de dag tijdelijk droog, in de avond volgt opnieuw regen. Maandag weer erg zacht, 12 graden en opnieuw nat.