Kerstopstellingen avond in Lewinski

Sneek – Het is alweer de vierde keer! Eerst een gezellig verrassingsmaal en dan samen het Kerstverhaal instappen.

Verbanden ervaren met je eigen leven en met deze tijd, met personages die tot leven komen.

Een warme avond in de donkere wintermaanden, als opmaat naar Kerst. Iedereen is welkom.

Een traditie aan het worden in de weken voor Kerst,

de KERSTOPSTELLINGEN in Lewinski

= in de donkere maanden een avond de tijd nemen

= neerploffen in een knusse en gastvrije omgeving, de luie banken staan klaar

= samen om de tafel voor een voedzaam en gezond maal

= in gesprek raken, luisteren

= na het eten tafels en stoelen aan de kant, zitten in een kring

= het kerstverhaal horen voorlezen

= je eigen associaties laten komen, of luisteren naar de anderen

= uitgenodigd worden om in een opstelling te staan

= kijken vanaf de kant

= maatschappelijke thema’s, persoonlijke thema’s

= je verbazen, je laten verrassen, ontroeren, inzichten opdoen

= dingen zien die je zelf ook weer kunt gebruiken

= op een persoonlijke manier verbonden raken met het kerstverhaal

= nog even napraten, wat drinken

= met nieuwe inspiratie weer het donker in, naar huis

Waar? Lewinski, Waterhoenstraat 2, Sneek

Wanneer? woensdag 19 december 2018

Hoe laat? 17.15 – 22.00 uur

Opgave via www.opstellingenwerk.info