Kerstkaartenwedstrijd bij DEVO Sneek

Sneek – Devo organiseert ook dit jaar weer haar traditionele kerstkaartenwedstrijd.

Elk jaar is dit een groot succes! Uit het hele land sturen hobbyisten de meest originele eigengemaakte kerstkaarten in om mee te dingen naar mooie hobbyprijzen.

Iedereen kan tot uiterlijk 23 december aanstaande zijn of haar mooiste eigengemaakte kerstkaart opsturen naar- of inleveren bij de DEVO aan het Grootzand 20 in Sneek.

Alle deelnemende kerstkaarten worden opgehangen in de winkel en daarnaast op de hobby-Facebookpagina van DEVO geplaatst: Facebook.com/devohobbyshop

Winnaar

Door een deskundige jury zullen deze kaarten beoordeeld worden. De te winnen prijzen zijn drie pakketten met de allernieuwste kaartenmallen, met een verkoopwaarde van 75 euro, 50 euro en 25 euro.

Deelnemers moeten bij hun zelfgemaakte kaart een briefje toevoegen voorzien van de naam, woonplaats en contactgegevens (de kaarten worden met naam getoond op de Facebook-pagina).

Het is de bedoeling dat er niets in de kaart geschreven wordt, omdat de kaarten na afloop van de wedstrijd geschonken worden aan Hans van der Meulen uit Sneek.

Deze zal de kaarten verkopen ten behoeve van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.

Foto’s: Facebook DEVO