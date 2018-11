Het wordt weer een spetterend nieuw jaar

Sneek – Na een half jaar vol gespetter en geklater gaan de fonteinen op 3 december tijdelijk uit. Door de (eventuele) vorst kunnen de leidingen bevriezen, wat schadelijk is voor een fontein. Hoewel de fonteinen uitgaan, zijn ze ook zeker in de winter een bezichtiging waard.

In het voorjaar zullen de fonteinen weer aan gaan. De fontein ‘Love’ in Leeuwarden blijft nog wel even aan. Voor deze fontein wordt een ander geschikt moment gezocht voor de ‘winterstop’. De IJsfontein van Dokkum wordt 22 februari geopend. Deze IJsfontein kan de kou verdragen en zal na de opening gewoon aan blijven.

De maquettes van alle fonteinen zijn te zien tijdens de expositie in ‘Museum Houtstad IJlst’, op elke zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Grotere groepen kunnen ook op andere tijdstippen de expositie bezichtigen. Kijk voor meer informatie op www.museumhoutstadijlst.nl.