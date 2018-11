Sneek – De jongste kinderen op de Thomas van Aquinoschool kregen wel heel bijzondere visite. Toen de kinderen op school kwamen, lag er paardenpoep en een half opgegeten wortel bij de voordeur….

In de loop van de ochtend kwamen drie Especial Care Pieten in de klassen. Sinterklaas was zijn staf kwijt en de kinderen moesten de Pieten helpen zoeken. Gelukkig konden de kinderen de staf vinden en konden de Pieten zich weer vertonen bij Sinterklaas.