Trailrun en Fries Kampioenschap in Rasterhoffpark Sneek

Sneek: atletiekvereniging Horror organiseert op zondag 9 december voor de achtste maal de Cees Clement Cross in het Rasterhoffpark in Sneek. Net als vorig jaar is ook dit keer het Open Fries Veldloopkampioenschap aan het evenement verbonden. De Cees Clement Cross is een eerbetoon aan topatleet Cees Clement die in 1963 zowel op de vijf als de tien kilometer de nationale titel veroverde en zich wist te plaatsen voor de Olympische spelen van Tokio(1964). Door een blessure moest Clement helaas van deelname afzien. Na zijn carrière was Cees Clement gedurende 40 jaar trainer bij AV Horror voor zowel wedstrijd- als recreatieve hardlopers.

Ook dit jaar zal Clement het startschot lossen en de prijzen uitreiken. De winnaar en de winnares van de lange cross zullen uit handen van de oud kampioen de Cees Clement wisselbeker ontvangen. Om 10.30 uur start het evenement met een trailrun over 4, 8 of 12 kilometer. Om 12.30 uur gaat het Fries kampioenschap van start met de jongste pupillen.

De eerste seniorenwedstrijd begint om 14.10 uur en is de sprintcross over 2 kilometer voor dames en heren. Om 14.45 uur klinkt het startschot voor de dames(6000m) en de heren(10000m) lange afstand. Het parcours zal door de vele hoogteverschillen en de diversiteit in ondergrond weer afwisselend en selectief zijn.

Voor meer informatie: www.avhorror.nl 10:30 Trailrun voor recreanten 4 km, 8 km, 12 km 12:30 Pupillen jongens/meisjes 1000m 12:40 Jongens junioren D 2000m 13:00 Meisjes junioren D 2000m 13:20 Junioren C (jongens en meisjes) 2000m 13:40 Junioren B (jongens 4000m en meisjes 2000m) 13:40 Junioren A (jongens 6000m en meisjes 4000m) 14:10 Sprintcross 2000m 14:45 Vrouwen senioren en masters 40+ * 6000m 14:45 Mannen senioren en masters 40+ * 10.000m

Foto: Jolanda Siemonsma