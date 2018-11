Pop-Up restaurant in Sneek

Sneek- Waar tot voor kort nog restaurant De Lachende Koe en daarna De Oude Vlaming was, op het Kleinzand in Sneek, is op 14 en 15 december een Pop-Up Restaurant gevestigd. Rients de Jong, oud-Sneker, durft het voor twee dagen wel aan om er zijn gasten op Kleinzand 35 een heerlijke maaltijd te serveren. “Na jaren koken en pop up’s in Amsterdam is het de beurt aan Sneek, back to the roots”, zegt Rients. Hij vertelt meteen ook even hoe het menu op 14 en 15 december er uit gaat zien:

“Wij sereveren een vijf gangen diner met ingrediënten uit het seizoen en uit de buurt. Denk aan Fries wild, verse Hollandse vis, groenten net uit de klei, desembrood van de specialist. En natturlijk schenken we daarbij zorgvuldig uitgezochte wijnen, van ons bekende wijnleveranciers. Aan kwaliteit zal het niet ontbreken, een perfectie avond voor het einde van het jaar. Je kunt nu al reserveren op restauranttijdelijk@gmail.com”, zo laat De Jong weten.