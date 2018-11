Sneek- Drie bewoners van een huis aan De Steenklip in Sneek zijn donderdagochtend naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in aanraking waren gekomen met een nog onbekende stof.Een van de bewoners werd onwel, de twee andere bewoners hadden last van hoofdpijn. Ze waarschuwden de politie.

Die vertrouwde de zaak niet en heeft de brandweer erbij gehaald. Die onderzoek om welke stof het gaat. Omdat het om meerdere personen gaat, rukten de hulpdiensten massaal uit.

Foto: Jan Douwe Gorter