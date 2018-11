Lezing Hinke van der Werf over Mongol paardenrace

Wommels- Op zondag 9 dec. 2018 houdt Hinke van der Werf (Dearsum) in museum it Tsiispakhûs in Wommels een lezing getiteld:‘Wilde paarden en een wilde vrouw in de 1000 km lange paardenrace door Mongolië ‘ “Waar ben ik aan begonnen “dacht Hinke van der Werf toen zij op 9 aug. van dit jaar misselijk en overgevend op het eerste horsestation. op de steppe in Mongolië aankwam.

Hinke – verpleegkunde docente/onderzoekster – reed als één van de 43 internationale ruiters mee in de Mongol derby, een race over 1000 km die binnen 10 dagen moest worden afgelegd op lokale half-wilde paarden van de Mongoolse nomaden.

De route is niet uitgezet zodat je zelf je weg op de steppe moet vinden. Deze derby is gebaseerd op het legendarische post- systeem van Djengis Khan waarbij boodschappers van de Khan snel door het Mongoolse rijk konden rijden door hun paarden te wisselen op de wisselpunten.

Eén geworden met de Mongoolse nomadencultuur, de wilde paarden en rijdend op haar eigen overlevingskracht eindigde Hinke als 7e in deze race, terwijl ze de eerste dag als laatste aankwam! Tevens werd ze beloond met de prijs voor het beste Horsemanship, wat haar tot een “rijk” mens maakte.

Het geldbedrag dat zij met haar deelname bij elkaar heeft gereden schonk ze aan Artsen zonder Grenzen.

Lezing op zondag 9 december.Aanvang: 15.00 uur, toegang € 5,00 p.p. en de opbrengst is voor Artsen zonder Grenzen.

Kom op tijd want vol=vol!