Leonard Ford, Purpendicular en After Show Muziek bij de Buren in Bolwerk Sneek

Sneek- Onder het motto bier en blues, speelt Leonard Ford de blues zoals deze bedoeld is. Ondertussen kan er genoten worden van ‘ons’ eigen heerlijke bier uit de regio: Us Heit van De Friese Bierbrouwerij in Bolsward.

Tachtig jaar oude muziek is echt nog niet dood! Leonard blaast het een fantastisch nieuw leven in. Virtuoze vuige delta blues van het beste soort waarbij je je bijna zou wanen in de Mississippi Delta… daar waar het allemaal begon. Zijn outfit heeft hij daar trouwens op sublieme wijze op aangepast. Een perfectionist!

Leonard (in het dagelijks leven luisterend naar Lennard Fopma) timmert sinds 2014 solo aan de weg. Daarvoor heeft hij als gitarist in verscheidene bands vele Nederlandse podia gezien. Bijvoorbeeld de Zwarte Cross, Oerol, de Heineken Music Hall, TT Assen en Welcome to the Village.

Zijn fantastische gitaarspel heeft hem tevens optredens in onder meer Duitsland, Noorwegen en België bezorgd. Anderen zullen Leonard wellicht kennen via De Wereld Draait Door en 3FM.

Deep Purple is een van de succesvolste en meest invloedrijke bands aller tijden. Klassiekers als ‘Smoke On The Water’, ‘Highway Star’, ‘Black Night’ en natuurlijk ‘Child In Time’ gaan al generaties mee als ultieme rocksongs.

Purpendicular

Na hun fantastische optreden in 2017 keert Purpendicular (foto) terug naar Sneek! Purpendicular is ‘the next best thing’ als Deep Purple zelf niet in de buurt of beschikbaar is. Met eindeloze aanbevelingen van Deep Purple-fans, muziekbladen, promotors en zelfs leden van hun alter ego Kortom, een van de allerbeste en meest geboekte Deep Purple-tributebands ter wereld.

Met de zorgvuldig gekozen, internationale samenstelling van professionele muzikanten benadert Purpendicular het echte Deep Purple-geluid. Zo goed zelfs dat alleen zij de Deep Purple-beleving echt tot leven weten te brengen.

Daarbij zijn ze de enige tribute-act die heeft gespeeld met alle leden van Deep Purple, maar ook met Pink Floyd, Ozzy Osbourne, Toto, Gary Moore, Black Sabbath, Level 42 en meer.

‘Muziek bij de Buren’

Op zondag 9 december organiseert Poppodium Bolwerk een Sneker editie van ‘Muziek bij de Buren’, hét huiskamerfestival van Nederland. De after party van het festival vindt plaats in het café van poppodium Bolwerk, waar de muzikanten, huiskamers en andere geïnteresseerden de dag afsluiten

Vrijdag 7 december

US HEIT BIERCAFE met LEONARD FORD

21.00 uur / gratis

Zaterdag 8 december

PURPENDICULAR

voorprogramma: PSYCHOTIC LUMBERJACK

21.00 uur / vvk € 12,- zaal € 15,-

Zondag 9 december

AFTER SHOW MUZIEK BIJ DE BUREN

17.00 uur / gratis