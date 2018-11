Durk Stoker wethouder van De Fryske Marren

Joure- Durk Stoker is woensdag bij de gemeenteraadsvergadering van De Fryske Marren beëdigd als wethouder. De oud-Jouster volgt Johannes van der Pol op.

Stoker werd eerder al door zijn partij FNP voorgedragen . Hij heeft veel ervaring in de politiek. Stoker was tot een jaar geleden wethouder in buurgemeente Súdwest-Fryslân. Verder is Stoker voorzitter van de landelijke Onafhankelijke Senaats Fractie, waar de FNP onderdeel van uitmaakt. “Binnen onze partij zijn we erg blij met Durk Stoker, het is de goede persoon op het goede moment”, zei bestuursvoorzitter Wouter Wouda eerder al. Met Durk Stoker als kundig persoon kan ook het college volgens de FNP goed verder.

Archieffoto Henk van der Veer

