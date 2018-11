Cultuur Kwartier Sneek pakt uit met kerstconcert ‘Swing with Santa’

Sneek- Cultuur Kwartier Sneek luidt op zaterdag 8 en zondag 9 december de kerstperiode in met Swing with Santa, een gezinsvoorstelling vol evergreens, dans en poëzie in Theater Sneek. Een groot aantal muziek- , musical- en dansleerlingen van Kunstencentrum Atrium treedt op, vergezeld door Atrium-docenten, solisten, koren en een groot orkest. Op beide dagen zijn er voorstellingen van een uur in de middag (aanvang 16.00 uur) en avond (19.30 uur). Kaarten zijn te bestellen via theatersneek.nl.

Meer dan vijftien onverwoestbare kerstklassiekers komen voorbij, waaronder ‘Jingle Bell Rock’, ‘Baby It’s Cold Outside’, Paul McCartney’s ‘Wonderful Christmas Time’, ‘Sleigh Ride Marshmallow’ en ‘So This is Christmas’.

In een sfeervol aangekleed Theater Sneek treden de verschillende groepen van KinderMuziekTheater (onder leiding van Ytsje van der Meulen, Erwin de Ruiter en Niels van der Wal) op, net als MUZT Musicalopleiding (onder leiding van Iréne Martin), klassiek balletleerlingen (onder leiding van Jacqueline Veldhuis) en leden van de semi-professionele dansgroep Dance Explosion (onder leiding van Raymond Guzman). Daarnaast zijn de zangkoren LocalVocal (onder leiding van Jannie Brandsma), MusicAlive en Famuze (beiden onder leiding van Peter Wagenaar) van de partij.

De muziek wordt verzorgd door BigBand Cue en het Leeuwarder Kamerorkest met dirigenten Willem Aukema en Tseard Verbeek op de bok. Solisten Jannie Brandsma, Mark Riemer, Ramon Riemer en Mousmé Brocaar staan garant voor menig vocaal hoogtepunt.

De artistieke leiding is in handen van Iréne Martin. Medewerkers en vrijwilligers van Cultuur Kwartier Sneek verzorgen onder meer het licht, geluid, decors en de make-up.

Voorstellingen Zaterdag 8 december: 16.00 – 17.00 uur 19.30 – 20.30 uur Zondag 9 december: 16.00 – 17.00 uur 19.30 – 20.30 uur Tickets: 7,50 euro (verkrijgbaar via theatersneek.nl en de kassa van Theater Sneek)