Amnesty’s schrijfactie Write for Rights met speciale trein

Sneek- op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor mensen die onrecht is aangedaan. Dit jaar wordt er voor het eerst ook geschreven vanuit een speciale trein. Ook in Sneek wordt op zaterdag 8 december volop geschreven. In de Bibliotheek worden om 10.00 uur de deuren geopend en schrijven we tot 16.00 uur door.

Write For Rights-trein

Op maandag 10 december gaat een Write For Rights-trein rijden door Nederland. Deze trein vertrekt om 09.45 uur vanaf station Amsterdam CS. Om vervolgens via verschillende stations om 20.30 uur weer in Amsterdam te eindigen. Aan boord kunnen mensen brieven schrijven naar deze mensen voor wie we dit jaar wereldwijd in actie komen Iedereen die brieven wil schrijven kan opstappen en kosteloos een stukje meerijden.

Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen in actie voor mensen die onrecht is aangedaan. Mensen die gevangenzitten omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Omdat de regering zich onder druk gezet voelt.

Zo schreef de Ethiopische journalist Eskinder Nega, voor wie we eerder schreven: ‘In 2018 werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van gedachten veranderde, maar omdat mensen de vrijlating eisten van gevangen activisten, journalisten en bloggers.’

Voor wie schrijven we dit jaar? Dit jaar schrijven we voor tien vrouwelijke activisten. Want wereldwijd staan mensenrechtenverdedigers onder druk, en vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting. We schrijven onder anderen voor de Iraanse mensenrechtenverdediger Atena Daemi, die een gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actievoerde tegen de doodstraf. Voor de Oekraïense LHBTI-activist Vitalina Koval, die te maken krijgt met geweld en bedreigingen. En voor de nabestaanden van de Braziliaanse politica Mariëlle Franco, die op 14 maart 2018 werd vermoord.