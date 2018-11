Sneek Wit Zwart volgt zaterdagcollega’s 

Sneek- In navolging van de collega’s van de zaterdag heeft Sneek Wit Zwart zich eveneens voor de derde ronde van de districtsbeker noord gekwalificeerd. Op Tinga was de ploeg van trainer Germ de Jong na een 2-0 ruststand uiteindelijk met 3-1 te sterk voor eersteklasser Zeerobben. Alwin Velds, Jorn Wester en Joey Huitema zorgden voor een 3-0 voorsprong, waarna invaller Higor da Silva namens Zeerobben de eer redde.

De Jong had zijn elftal ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen WVV op een aantal plaatsen gewijzigd en o.a. een basisplek toegewezen aan doelman Rasheed Shakir Postma en de “jonkies” Joey Huitema en Jorn Wester. Zij trokken meteen vanaf het beginsignaal van mevrouw De Jong ten aanval en aangezien ook Zeerobben dat deed, ontstond een levendige openingsfase met aan beide zijden een paar halve kansjes. Die bleven echter onbenut, waarna er een stilstaande situatie aan te pas moest komen om de score te openen. In de tiende minuut kreeg Sneek Wit Zwart een vrije trap en bij die stilstaande situatie raakte Alwin Velds de bal meer dan voortreffelijk en was de 1-0 een feit.

Na die openingstreffer voetbalde Sneek Wit Zwart gemakkelijker dan Zeerobben, dat niettemin na een klein half uur een paar mogelijkheden kreeg. Die waren echter niet groot genoeg om de wit-zwarte defensie te verontrusten, waarna Kevin Huitema met in het eerste bedrijf nog een dikke tien minuten op de klok weer eens zijn waarde voor Sneek Wit Zwart bewees. Met een prima steekpass zette hij Jorn Wester namelijk vrij voor doelman Theo Nota, waarna hij de marge verdubbelde.

In de rust maakte Zeerobben-trainer Arjen Postma zijn bedoelingen met Higor da Silva voor Pieter Westra duidelijk en in de eerste fase na rust kregen de gasten uit Harlingen ook een aantal mogelijkheden om de aansluiting tot stand te brengen. Doelman Rasheed Shakir Postma hield echter zijn doel in de fase schoon, waarna de thuisclub langzaam maar zeker het initiatief weer naar zich toetrok. Dat resulteerde niet in grote mogelijkheden, totdat Joey Huitema in de 76ste minuut van dichtbij een niet te missen kans kreeg (3-0).

Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar nog geen vijf minuten later liet invaller Higor da Silva op aangeven van Brent de Groot de 3-1 noteren, waarna Zeerobben er een slotoffensief uitperste en mogelijkheden kreeg om de slotminuten en de blessuretijd nog echt spannend te maken. Uiteindelijk bleef die spanning uit en derhalve kan Sneek Wit Zwart zich opmaken voor een duel in de derde ronde.

Foto archief Henk van der Veer

Bron:http://pengel.weebly.com/