Realisatie woonwijk Harinxmaland gaat in Sneek onverminderd door

Sneek – Deze maand heeft het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân het besluit genomen een overeenkomst met Zwanenburg Projecten b.v. te Heerenveen aan te gaan, voor de ontwikkeling van de laatste fase in Harinxmaland te Sneek voor de ontwikkeling en bouw van minimaal 74 woningen.

Het betreft hier een voortzetting van de 66 woningen die Zwanenburg Projecten b.v. reeds in deze wijk onder de naam ‘Mooi Harinxmaland’ heeft ontwikkeld en gerealiseerd. De woningen zullen worden gerealiseerd aan open vaarwater. Zoals mag worden verwacht gaat het om een duurzame ontwikkeling van vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, welke gasloos worden gebouwd. De projectontwikkelaar vraagt vanaf vandaag belangstellenden via de website www.mooiharinxmaland.nl onder andere de voorkeur uit te spreken over de bouwstijl van de nieuw te ontwikkelen woningen.

Zwanenburg Projecten b.v. is sinds 2016 eigenaar van de grond en zal zelf zorg dragen voor het bouwrijp maken en het aanleggen van de wegen en bruggen. Zoals het er nu naar uitziet zal begin 2020 de bouw starten. De gemeente zal in die zelfde periode nog de bouw van 24 woningen mogelijk maken waarbij een mix van vrij uitgeefbare kavels en projectmatige bouw kan plaatsvinden. Met deze mix is tot nu toe goede ervaring op gedaan en maakt dat er een mooi gevarieerd aanbod ontstaat.