Overgang naar zachter weer

Sneek-Deze woensdag hebben we een overgangsdag naar zachter weer. Het is een waterkoude dag, het is bewolkt en later valt er (mot)regen. Tevens neemt de wind toe uit het zuidoosten en deze wordt matig tot krachtig. Langzaam maar zeker stijgt de temperatuur, vanmorgen enkele graden boven nul, vanavond ligt ze rond de 7 graden.

Komende nacht bewolkt en regenachtig. De temperatuur stijgt verder naar een 9 graden.

Morgen blijft het bewolkt en regenachtig. Het is een stuk zachter met een temperatuur die op een 11 graden uitkomt. Wind blaast stevig uit het zuid tot zuidwesten.

Vrijdag wisselend bewolkt, kans op een bui, zuidwestelijke wind, 11 graden.

Kijkje naar het weekend, dan blijft het met een beetje mazzel zaterdag tot de avond droog, zondag verloopt bewolkt en regenachtig. De temperatuur 8 tot 11 graden bij een meest zuidwestelijke wind.

De weerkaarten voor het lange termijn gebeuren laten voorlopig het zachte weer voortduren.