Sneek- Filmhuis Sneek organiseert op zondag 9 december een matinee met de film Once Upon a Time in the West (starttijd 14.00 uur. Zaal 6 van CineSneek, Leeuwenburg, Sneek). De film wordt ingeleid door journalist Mark Vallinga, die zich verdiept heeft in alle ins en outs van deze film.

Once Upon a Time in the West

Sergio Leone’s beroemde spaghettiwestern kwam 21 december 1968 uit en bestaat dan dus 50 jaar, én is digitaal gerestaureerd. Dit jubileum is een prachtige gelegenheid om Once Upon a Time in the West weer te vertonen en misschien ook een nieuw publiek kennis te laten maken met dit meesterwerk. Once Upon a Time in the West was het sluitstuk van Leone’s ode aan het westerngenre, die onder de benaming spaghettiwestern ongekend populair zou worden. Na drie iconische producties met Clint Eastwood (A Fistful of Dollars; For a Few Dollars More en The Good, the Bad and the Ugly) koos Leone (1929 – 1989) de Italiaanse filmster Claudia Cardinale als protagonist naast drie doorleefde westernmannen: slechterik Henry Fonda, redder in de nood Charles Bronson en tough guy Jason Robards.

Inzet is de strijd om een stuk grond langs het traject van de spoorbaan. Jill McBain (Cardinale) weigert haar bezit op te geven na de brute moord op haar man en drie kinderen. De film werd beroemd door de lange openings- en eindsequenties, de muziek van Ennio Moricone (wie herkent niet het klagende thema van Bronsons mondharmonica?), de extreme close-ups en de langgerekte story-line die naar de climax van het revolverduel leidt. Ook de aandacht voor een vrouw om wie drie mannen cirkelen gaf de film een ander perspectief dan de traditionele Amerikaanse western.