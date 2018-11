Nyck de Vries blijft nog jaar actief in Formule 2

Sneek-De 23-jarige Nederlander Nyck de Vries, die in 2018 drie races wist te winnen in de Formule 2, blijft nog een jaartje actief in de klasse die direct onder de Formule 1 staat. De Twellegeaster heeft getekend voor ART Grand Prix, het team dat in 2018 kampioen werd bij de rijders dankzij George Russell.

De Vries is een oude bekende van ART Grand Prix: de Nederlander reed in 2016 nog voor het team, toen hij samen met onder meer Charles Leclerc en Alexander Albon een gooi naar het kampioenschap deed. ART werd mede dankzij het trio kampioen bij de teams.

In de afgelopen twee seizoenen kwam De Vries uit voor drie teams, te weten Rapax, Racing Engineering en Prema. Bij de laatstgenoemde equipe wilde de talentvolle twintiger een gooi naar het kampioenschap doen, ware het niet dat er vooral in de beginfase van het jaar veel punten verloren gingen. Uiteindelijk moest De Vries genoegen nemen met de vierde plaats in de eindrangschikking.

De complete top drie van het voorbije F2-seizoen is gepromoveerd naar de Formule 1. Naast kampioen Russell zal ook vicekampioen Lando Norris en De Vries’ voormalige GP3-teammaat Albon debuteren in de koningsklasse.

De Vries krijgt de rijke Rus Nikita Mazepin als teamgenoot naast zich bij ART Grand Prix. Mazepin, ontwikkelingsrijder van Force India, werd in 2018 tweede in de GP3 Series, achter zijn teamgenoot Anthoine Hubert.

Foto: twitter account Nyck de Vries

Bron: https://racingnews365.nl/