Erik van der Meulen blijft hoofdtrainer bij LSC1890

Sneek-Erik van der Meulen, hoofdtrainer van LSC1890, is met het hoofdbestuur een verlenging van het huidige contract van nog een jaar overeengekomen.

Niet alleen de huidige positie op de ranglijst, maar in het bijzonder het verder inpassen van eigen jeugd en onder andere de ontwikkeling en de rek die in de huidige selectie nog aanwezig is, hebben partijen doen besluiten om het initiële tweejarige contract te verlengen.

Bestuur en technische staf zijn erg content met deze uitkomst, waarbij aangetekend wordt dat voor het komende seizoen een andere assistent trainer zal worden gezocht, daar de huidige assistent-trainer Gert Slomp aan het eind van het seizoen LSC1890 zal gaan verlaten.

Foto archief Henk van der Veer: Erik van der Meulen, rechts vooraf aan de bekerwedstrijd tegen SWZ Boso Sneek schudt SWZ-trainer Germ de Jong de hand.