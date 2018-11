De bal rolt weer …. voorbeschouwing 1 en 2 december

Sneek-De periodekampioenen Sneek Wit Zwart, LSC 1890 en Waterpoort Boys kenden met een zege op resp. WVV, Jubbega en Nagele alle drie een uitstekende start van de tweede en ook Sneek Wit Zwart ZM en Black Boys proefden afgelopen weekeinde tegen Sleat en De Wâlden het zoet der overwinning. De enige dissonant vanuit Sneker perspectief was ONS, dat tegen DOVO verzuimde om de kansen te benutten en uiteindelijk met lege handen achterbleef.

Vlak voordat de goedheiligman met lekkers strooit, staan er op voetbalgebied nog een aantal lekkernijen op het programma. Wat te denken van de vaak spectaculaire confrontatie tussen VVOG en ONS Sneek, de streekderby tussen Sneek Wit Zwart ZM en TOP ’63 en die tussen Sneek Wit Zwart en FVC die alle drie zaterdag op de rol staan. Op die dag staat ook het bezoek van Waterpoort Boys aan VHK ingepland, terwijl nog geen 24 uur later LSC 1890 en Black Boys de strijd aanbinden met resp. DTD en Warga.

VVOG – ONS Sneek

Zaterdag 1 december 2018 – 14.30 uur

Sportpark De Strokel – Harderwijk

ONS Sneek verzuimde zowel tegen HSV Hoek als tegen DOVO de kansen te verzilveren en kreeg daarvoor de (te hoge) rekening gepresenteerd. Een rekening die weleens tot gevolg zou kunnen hebben dat op het Zuidersportpark weer wordt teruggegrepen op het systeem waarbij men zich tegen het innemen van pepernoten beschermt en dit opnieuw heiliger verklaart dan het strooien van snoepgoed.

Vanuit de historie geredeneerd, viel dat systeem overigens best te begrijpen. Uiteindelijk bracht die speelwijze toch te weinig zoets in de schoen, waarna ONS en niet zonder succes op een iets offensievere tactiek overschakelde. Het zou jammer zijn indien de oefenmeester zoals hiervoor werd aangestipt, nu na twee verliespartijen op rij zaterdag tegen VVOG weer terugschakelt, vooral ook omdat die nederlagen langs de meetlat van de kansen beide voorkomen hadden kunnen worden.

​VVOG staat momenteel met zestien uit dertien op plek dertien en heeft drie punten minder dan de Snekers. Die positie is vooral het gevolg van de recente prestaties, want na de overwinning op titelkandidaat DVS ’33 Ermelo verloor de ploeg van trainer Hennie In ‘t Hof drie keer op rij. De Hardewijkers waarbij Pernelly Biya inmiddels zijn afscheid heeft aangekondigd, zijn dan ook bezig aan een matige reeks. Bij monde van Mike Ahrens werd de confrontatie met ONS Sneek dan ook al als cruciaal bestempeld en een zege als een must omschreven. Maar een zege op oranje was groen de voorbije seizoenen niet gegeven. In 2016-2017 eindigde het duel op De Strokel na een overrompelend begin van Sneker zijde in 3-3 en vorig seizoen trok ONS dankzij treffers van Curty Gonzales en Serge Fatima tegen het destijds bovenaan staande VVOG aan het langste eind.

Toen werd overigens bevestigd, dat het VVOG zonder Jeremy de Graaf toch van een iets ander kaliber is dan met. Naast de begin vorig seizoen al vertrokken “parel” moet VVOG het dit seizoen ook zonder doelman Frans Koornberg doen. Het betrouwbare slot op de deur zette een punt achter zijn carrière en werd vervangen door de van Huizen overgekomen Kevin Rijnvis. Die vormt samen met de al genoemde Mike Ahrens, Jeroen Buitenhuis, Roelof de Groot (allen DVS ’33 Ermelo), Gijs Keuning (CJVV), Yasin Kurt (APWC), Caifanno Latupeirissa (GVVV) en Rihairo Meulens (FC Volendam) het nieuwe behang in huize VVOG. Van hen stonden Ahrens, Kurt, Latupeirissa en Meulens afgelopen zaterdag tegen ODIN ’59 in de basis en verwacht wordt dat zij ook zaterdag van de partij zullen zijn.

Wie bij ONS zaterdag aan de aftrap zullen verschijnen, is in grote lijnen wel duidelijk. Alleen op de positie van Michael Lanting wil de trainer nog wel eens variëren en dat geldt ook voor de aanval waar Martijn Barto afgelopen zaterdag de voorkeur kreeg boven Yumé Ramos en waar Jelle de Graaf in de meer offensieve variant al enige tijd de geblesseerde Genridge Prijor vervangt. Uiteindelijk maakt het voor de meeste posities niet uit, of Ravenau al dan niet teruggrijpt op het oude systeem en gaat het “im Endeffekt” gewoon om het benutten van kansen. Als ONS dat zaterdag nu net even beter doet als in de voorbije weken, dan kan de volgende wedstrijd van VVOG zo maar nog crucialer worden dan die tegen ONS Sneek.

Sneek Wit Zwart – FVC

​Zaterdag 1 december 2018 – 20.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Het was op voorhand een lastig tentamen, maar hoewel niet alles cum laude was, slaagde Sneek Wit Zwart tegen concurrent WVV toch met vlag en wimpel. Door die zege hield de hoofdmacht der wit-zwarten die vanavond in de beker Zeerobben treft, gelijke tred met koploper vv Emmen en vergrootte men de voorsprong op de al genoemde Winschoter Voetbal Vereniging en op de Friesche Voetbal Club die zaterdagavond de tegenstander is.

FVC dat afgelopen zondag op eigen terrein tegen Emmen onderuit ging, bewaart geen slechte herinneringen aan de confrontaties met Sneek Wit Zwart en zeker niet als die in de feestmaand op de kalender staan. In december 2014 wonnen de Leeuwarders vlak voor kerst in Sneek namelijk met 4-0 en die uitslag wekte toen evenveel verbazing als die in de return, toen de Snekers mede dankzij vier treffers van Age Hains Boersma op Wiarda FVC alle hoeken van het antieke en bijna zwarte kunstgras lieten zien (0-9).

​De club uit wat nog even de culturele hoofdstad van Europa is, kwam aan het begin van dit decennium in de hoofdklasse uit, maar aan het eind van het seizoen 2010-2011 kwam er een voorlopig einde aan dat bestaan. Twee seizoenen later keerde men met dank aan stadgenoot LAC Frisia 1883 dat op de laatste speeldag concurrent SC Erica versloeg, als kampioen echter weer terug. Nadat men in het eerste seizoen nog net de dans wist te ontspringen, kwam vervolgens aan het eind van 2014-2015 een roemloos einde aan de aspiraties van de club uit Ljouwert. Een jaar later diende zich via de nacompetitie echter al weer een kans aan om het verloren gegane terrein terug te veroveren, maar uiteindelijk werd die missie een mislukte expeditie, waarna FVC in de daaropvolgende twee seizoenen met een negende en een zesde plek in het gevecht om de prijzen niet echt meedeed.

Dat laatste deed men zeker tot afgelopen zondag volop, want bij het ingaan van die speelronde bedroeg de achterstand op de top welgeteld slechts één punt. Die is nu weliswaar aangegroeid tot vier, maar dat betekent niet dat de rol van de ploeg van Jan Schulting al is uitgespeeld. Integendeel, de formatie van Germ de Jong krijgt met FVC zeker geen gemakkelijke opponent voor de kiezen en geldt ondanks de gedeelde koppositie zeker niet als torenhoog favoriet.

Sneek Wit Zwart zal net als de voorbije weken dan ook degelijk werk moeten afleveren om voor de derde keer op rij aan de goede kant van de score te blijven. Bij dat werk is de terugkeer van de langdurig geblesseerde Han Miedema overigens niet onbelangrijk, omdat Kevin Huitema daardoor meer vooruitgeschoven (“op tien”) kan opereren. Dat doet “het kind van de club” die aan zijn tweede voetballeven lijkt te zijn begonnen, overigens meer dan gemiddeld en als zijn ploeggenoten dat zaterdag op hun posities ook doen, dan is Sneek Wit Zwart zij het niet torenhoog, toch wel onze favoriet.

LSC 1890 – DTD

Zondag 2 december 2018 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Het was misschien wel ééntje uit de categorie “gestolen”, maar de zege op concurrent Jubbega was wel een hele lekkere. Immers de meesten met blauw bloed in de aderen hadden na driekwart wedstrijd het geloof in een goede afloop al laten varen, maar dankzij twee late treffers vrat LSC 1890 ‘t Heidefjild alsnog kaal en was het na afloop in de kleedkamers aan de overkant akelig stil.

Dat laatste was vorig seizoen overigens ook het geval bij de confrontaties tussen LSC 1890 en DTD, toen de Snekers twee keer aan het langste eind trokken. De club uit Britsum, Cornjum en Jelsum die komende zondag opnieuw de tegenstander van de “oude dame” is en die vooral bekendheid geniet omdat men elk jaar bij het pezen in de provincie de eerste tegenstander van SC Cambuur is, promoveerde in het seizoen 2011-2012 via de nacompetitie naar de tweede klasse. Het feestje op dat niveau duurde echter maar kort, maar twee jaar later keerde men terug en inmiddels is De Trije Doarpen in twee K al weer aan het vierde seizoen bezig.

In de eerste seizoen na de comeback eindigde men als promovendus op een vijfde plaats en een jaar later deed men het als nummer vier nog een fractie beter. In die jaargang deed DTD ook mee aan de play offs om promotie naar de eerste klasse, maar dat bleek uiteindelijk net te hoog gegrepen. Vorig seizoen ging het met een elfde plek daarentegen een stuk minder, al kwam de hoofdmacht nimmer in problemen. Dat laatste had toen vooral te maken met het het feit, dat destijds in de tweede klasse Amicitia VMC, Forward en MKV ’29 de rest bij lange niet konden bijbenen.

Nu staat men met elf uit negen in dezelfde regionen. Van Peize, LAC Frisia 1883 en Olyphia werd gewonnen, terwijl tegen Helpman en Oerterp de punten werden gedeeld. Die punten werden dus behaald tegen clubs, die zich momenteel of in het rechterrijtje of op de grens van de helft van de ranglijst bevinden. De vier duels met wat men met enige fantasie de top van twee K zou kunnen noemen, gingen daarentegen verloren.

Dat drukt LSC 1890 komende zondag zonder meer in de favorietenrol. “The Blues” hadden tot nu toe op eigen terrein weinig moeite met ploegen uit het de rechter helft, al was gelet op de kansen de scherpte tegen die clubs soms wel een issue. Dat zou voor de ploeg van trainer Erik van der Meulen dan ook wel eens een valkuil kunnen zijn. Maar als aanvoerder René Cnossen met zijn ploeggenoten normaal “hun werk” doen, dan moet het na afloop aan de Leeuwarder opnieuw “luid kunnen klinken voor ons LSC” om maar eens een passage uit het clublied van de hoogbejaarde aan te halen.

VHK – Waterpoort Boys

​Zaterdag 1 december 2018 – 14.30 uur

Sportpark Monnikenmolen – Sint Jansklooster

Het was een wedstrijd waarbij Waterpoort Boys de andere helft van het hoofdveld op het Schuttersveld net zo goed aan een derde had kunnen verhuren. Behoudens één klein speldenprikje en een corner tegen het einde van de wedstrijd verscheen Nagele nagenoeg niet op de helft van de Wéé Péé Béé, dat kon doen en laten wat het wou en uiteindelijk met een alleszeggende 7-0 de warme kleedkamers opzocht.

Dat laatste doet Waterpoort Boys komende zaterdag in Sint Jansklooster, waar in speelronde tien VHK de tegenstander is. Zoals in de voorbeschouwing op de wedstrijd van VHK tegen Sneek Wit Zwart ZM al werd gemeld, kwam die club een aantal jaren geleden nog in de tweede klasse uit en heeft de hoofdmacht van de blauwhemden in de voorbije seizoenen langzaam maar zeker aan Vlugheid en Kracht ingeboet. Na twee seizoenen in de derde klasse moest men opnieuw het gordijn achter zich dicht trekken en sindsdien speelt VHK zijn potjes in de vierde klasse. Daarin eindigde men twee keer als vijfde en de eerste keer ging dat gepaard met een periodetitel en deelname aan het eindejaarsbonus om promotie naar de derde klasse.

Zover kwam het niet en hoewel VHK met drie zege’s flitsend uit de startblokken kwam, lijkt men de gedachten aan een terugkeer naar de derde klasse ook dit seizoen wel op zij te kunnen zetten. Na die drie overwinningen speelde men nog wel drie keer gelijk, maar in de gemeente Súdwest Fryslân ging men in diezelfde periode ook drie keer onderuit en wel tegen TOP ’63, Sneek Wit Zwart ZM en Makkum. Daardoor heeft VHK niet alleen de glorieuze koppositie ingeruild voor plek zeven, maar lijkt ook de participatie bij de stoelendans om de prijzen dus verleden tijd.

​Die participatie lijkt voorlopig te zijn weggelegd voor de clubs uit de Waterpoortstad en QVC met Tollebeek en Makkum als gevaarlijke outsiders. Het hoeft dan ook geen betoog, dat de Wéé Péé Béé komende zaterdag op De Monnikenmolen als favoriet in de startblokken plaatsneemt. Toch zal het lastig worden om die rol met een zege te bevestigen, want VHK is in eigen huis nog steeds ongeslagen. Alleen Delfstrahuizen en de Es Céé uit Bolsward wisten daar een puntje te bemachtigen en dus wacht Waterpoort Boys dat het nog altijd zonder Tarik Hamdi en Kevin Kedde moet doen, een harde noot. Maar als de ploeg van trainer Janco Croes dezelfde drive als in de meest recente wedstrijden aan de dag legt, dan moet de vlugheid en kracht van de geel-blauwen tot groter zijn dan die van Vlugheid en Kracht en moet Waterpoort Boys die noot kunnen kraken.

Sneek Wit Zwart ZM – TOP ’63

Zaterdag 1 december 2018 – 15.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Door de eclatante zege op Sleat bleef Sneek Wit Zwart ZM dat gisteravond in de beker vrij eenvoudig derdeklasser Read Swart met 4-0 klop gaf, in de schaduw van koploper Waterpoort Boys en mag men op Tinga van de tweede titel op rij blijven dromen. Die overwinning in Sloten kwam overigens met heel veel machtsvertoon tot stand en dat doet voor de tegenstander van komende zaterdag i.c. TOP ’63 het ergste vrezen.

De club uit Top en Twel beleeft momenteel niet de sterkste momenten uit zijn bestaan. Na een niet al te beste start leek men met twee opeenvolgende zeges de weg omhoog in te hebben gevonden, maar door drie nederlagen op rij klonk uit de Tom Tom echter “keer terug”. Actueel bivakkeren de elitetroepen van de geel-zwarten op de één na laatste plaats, maar over rechtstreekse degradatie hoeft men zich op De Bou geen zorgen te maken. De degradant in vier A lijkt met Nagele wel haast vast te staan, maar de voorlaatste plek noopt aan het einde van de rit wel tot het spelen van extra duels om lijfsbehoud.

Als het om dergelijke duels gaat staat TOP ’63 waar Nordin Looijenga inmiddels om hem moverende redenen is afgehaakt, toch wel als ervaringsdeskundige te boek. Die ervaringen waren de laatste jaren echter niet positief. Zo blokkeerde Waterpoort Boys aan het einde van het seizoen 2012-2013 in de play offs de “Aufstieg” naar de tweede klasse en een jaar later stuurde QVC de dorpsclub in een beslissingswedstrijd naar de vierde klasse. Die klasse werd vorig seizoen, toen TOP ’63 in de finale van de nacompetitie van Waskemeer verloor, opnieuw het werkterrein van de ploeg van trainer Henk van Hes en gelet op al die ervaringen zal er TOP ’63 veel aan gelegen zijn om de play offs te vermijden.

​Dat laatste is aan de Molenkrite “nicht im Frage”. Sneek Wit Zwart ZM waarbij gisteravond de naam van Age Hains Boersma net als overigens allen andere, niet door de speakers klonk, behoort zoals hiervoor bij de wedstrijd tussen VHK en Waterpoort Boys al werd vermeld, in vier A tot de kandidaten voor eremetaal. Nadat men in het duel tegen “degradant” Nagele nog ietwat onzorgvuldig te werk ging, gaven de zaterdagvoetballers afgelopen zaterdag in en tegen Sloten dubbel en dwars hun visitekaartje voor de schaal af.

Als de ploeg van trainer Niels Boot waarbij met name Patrick Veenstra in de voorbije weken “on fire” was, zaterdag datzelfde kaartje opnieuw uit de portemonnee haalt, dan moet TOP ’63 toch ernstig vrezen dat de weg richting de vermijding een weekje later moet worden ingeslagen, tenzij de streekderby onder de rook van Sneek extra krachten vrijmaakt. Daarvan gaf meng eerder tegen de andere kandidaat uit de Waterpoortstad echter geen moment blijk en dus luidt de verwachting dat TOP ’63 nog wel even op betere momenten zal moeten wachten.

Warga – Black Boys

Zondag 2 december 2018 – 14.00 uur

Sportpark Warga – Warga

Het goede nieuws van de noordkant van Sneek is dat Black Boys tegen ploegen waar men de punten tegen moet halen, daadwerkelijk punten haalt. Nadat men eerder in Harlingen een punt wist te bemachtigen, stuurde men afgelopen zondag concurrent De Wâlden puntloos terug naar Damwoude, iets wat gelet op de ontwikkelingen in de wedstrijd als een prima prestatie mag worden aangemerkt.

De Zwartjes speelden namelijk lange tijd met een man minder en dat was ook het geval in de oefenwedstrijd die Black Boys dit voorjaar op het kunstgras in Leeuwarden tegen de tegenstander van komende zondag i.c. Warga afwerkte. Toen liep de score in tegenstelling tot afgelopen zondag na de veldverwijdering wel op, maar tot dat moment was Black Boys qua veldspel zeker niet de mindere.

Dat was men in het seizoen 2014-2015 ook niet, want in de reguliere competitie eindigden beide confrontaties met Warga in een 2-2 gelijkspel, waarna men elkaar in de noodzakelijk geworden barrage om promotie naar de derde klasse in Warga opnieuw in evenwicht hield. Een seizoen later toen Warga met overmacht kampioen werd, hadden de “All Blacks” echter minder in de melk te brokkelen en ging de winst twee keer naar de wit-groenen. Daarbij ging het duel in Sneek als turbulent de boeken in, zulks in tegenstelling tot het optreden van Warga in de derde klasse. Nadat men in het eerste seizoen via de nacompetitie nog net met de hakken over de sloot het vege lijf wist te redden, viel in het seizoen 2017-2018 waarin men in 24 wedstrijden slechts één punt (!) wist te vergaren, “the final curtain”.

In de vierde klasse neemt Warga momenteel met zestien punten de zevende plek in. Daarmee is Warga de hekkensluiter van een groepje clubs dat zich in vier B na negen speelronden (licht) heeft afgescheiden. Op basis van die statistieken behoort deze tegenstander normaliter dan ook niet tot degenen, waartegen trainer Lars Niemarkt en de zijnen de punten moeten halen.

Bij die zijnen ontbreekt zondag in ieder geval de geschorste Chris Stoelwinder die volgens berichten inmiddels zijn tas zou hebben ingeleverd, en Alex de Jong die in het duel met De Wâlden naar alle waarschijnlijkheid een spierscheuring heeft opgelopen. Dat noopt trainer Lars Niemarkt naar verwachting om zondag zelf de “shoes” aan te trekken en maakt het uiteraard ook extra moeilijk om punten te halen. Maar als Black Boys met dezelfde onverzettelijkheid als tegen FC Harlingen en De Wâlden ten strijde trekt, dan zit er mogelijk toch iets lekkers in de zak en kan de wedstrijd aan de vooravond van het grote kinderfeest misschien toch wel eens een heel klein feestje opleveren.

Foto Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com