Arriva lanceert nieuwe service voor treinreizigers: de Arriva Alert

Sneek- Sneller en beter op de hoogte zijn van verstoringen. Die nieuwe service biedt Arriva aan haar treinreizigers in Friesland en Groningen met de Arriva Alert. Arriva lanceert vandaag, 28 november 2018, de Arriva Alert voor de noordelijke treintrajecten.

De Arriva Alert is een gemakkelijke manier voor treinreizigers om altijd op de hoogte te zijn van verstoringen op hun treintraject. Via de Arriva App ontvangt de reiziger een pushbericht op het moment dat er iets aan de hand is op het traject waar de reiziger over geïnformeerd wil worden.

Andere Arriva trajecten

De Arriva Alert is eerst alleen beschikbaar voor de noordelijke trajecten om deze nieuwe service op kleine schaal te testen en om verbeterpunten zo snel mogelijk door te voeren. Als blijkt dat alles goed werkt, dan kunnen ook treinreizigers op andere Arriva-trajecten gebruik maken van de nieuwe service.

Aanmelden

Reizigers kunnen zich aanmelden via www.arriva.nl/mijnreisinfo.