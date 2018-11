Afsluiting KH’18 in Workum

Workum- Het is 11 maanden geleden dat in Workum de start was van het grote culturele evenement KH 2018. Dat gebeurde d.m.v. het vertellen van verhalen op drie locaties te Workum, te weten Jopie Huisman Museum, Museum de Waag en Galerie de Vereeniging.

We zijn nu toe aan de afsluiting van dit fantastische jaar dat ook in Workum voor de nodige hoogtepunten heeft gezorgd!

Stichting Cultureel Nut Workum heeft besloten een afsluitingsmiddag te verzorgen in Galerie de Vereeniging aan het Súd 13, te Workum op zondagmiddag 2 december a.s. om 15.00 uur. Het thema is nu ook weer “verhalen”!

De verhalen, in januari verteld, waren de aanzet tot het ontstaan van een boek met als titel: 11 steden/ 11 verhalen. Een van de vertellers in januari was Jan Pieter Dijkstra die vertelde van het vermaarde tuigpaard Ulco. Het boekrestauratiebedrijf Frisian Colorists & Restorers heeft dit verhaal gebruikt in het boek 11 steden/11 verhalen waarin uit elke stad een verhaal is geselecteerd. Tussen elk verhaal zit een schutblad, gemaakt van gras uit de Elf steden.

Op deze middag in de Vereeniging zullen drie verhalen verteld worden, vanzelfsprekend het verhaal van Workum, maar Hindeloopen en Staveren zijn ook vertegenwoordigd. De ambachtslieden van Frisian Colorist & Restorers uit de Blokhuispoort zullen die middag iets vertellen over de totstandkoming van dit bijzondere boek maar ook over hun andere werkzaamheden.

Beeld materiaal is deze middag te zien in de vorm van 11 met de handgemaakte prenten van de steden.

Reserveren voor deze afsluiting van het bijzondere KH 2018 jaar is gewenst vanwege de beperkte ruimte in de Vereeniging.

Entree is slechts 5 euro!

U kunt zich opgeven via email : info@nutworkum.nl.