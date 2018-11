Zwart Kappers van de gevel

Sneek- De firmanaam Zwart Kappers verdwijnt van de gevel van de kapperszaak in de Kruizeboederstraat 81 in Sneek. Ervoor in de plaats komt Phiro Kappers. Eigenaar Philippus Rodenberg kondigt het als volgt aan in een Nieuwsbrief:

“Verandering? Geen haar die eraan denkt!



Stel je toch eens voor: je kapper houdt ermee op of verkoopt zijn zaak. Dan zit je echt met de handen in het haar. Want aan wie vertrouw je dan je kapsel toe?



Deze vraag hoef je jezelf niet te stellen als het om Phiro Kappers gaat, want Philippus Rodenburg gaat niets, maar dan ook helemaal niets veranderen. Behalve dan twee naambordjes, in Sneek én in Bolsward.

Phiro Kappers is vanaf nu de naam op de gevel in Franeker, Bolsward en Sneek. Verder blijft alles bij het oude: de scharen, tondeuses, producten, stoelen, spiegels, service, de spontane glimlach, het warme onthaal, de gezelligheid van de kappers en kapsters.

Dat is goed nieuws. Want méér dan 200 jaar kapperservaring mag best wel voortgezet worden met de naam die al generaties lang een merk is: Phiro Kappers….”