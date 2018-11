Vanaf morgen flink zachter

Sneek- Vandaag bewolking, ook komt het zonnetje geregeld te voorschijn. Wind waait uit het oost tot zuidoosten en is zwak tot matig, vrij koud voor de tijd van het jaar met een maximumtemperatuur van 4 graden.

Komende nacht een temperatuur rond nul tot 2 graden vorst, hangt een beetje van de opklaringen af.

Morgen een waterkoude dag. Is het in de morgenuren nog rond nul, de temperatuur stijgt overdag gestaag en komt in de avond op een 7 graden uit. Het raakt overdag bewolkt en in middag volgt regen. De wind neemt flink toe uit het zuidoosten, matig tot krachtig.

Ook donderdag waait het stevig, maar dan uit het zuiden. Het is bewolkt en er valt geregeld regen. De temperatuur boekt winst, 8 tot 11 graden.

Vrijdag droog met opklaringen, zacht bij een zuid tot zuidwestelijke wind, 11 graden.

Kijkje naar het weekend, dan blijft het met een beetje mazzel zaterdag droog, zondag verloopt bewolkt en regenachtig. De temperatuur 8 tot 11 graden bij een meest zuidwestelijke wind. Voorlopig van winterweer geen spraken.