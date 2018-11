Theater Sneek programma week 49  

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Opvliegers 4: Trossen los met Rian Gerritsen, Anouk van Nes e.a.

Na avonturen op het zonnige Bali, in het besneeuwde Oostenrijk en in het hippe New York, kiezen vriendinnen Loes, Moniek, Joke en Shirley deze keer het ruime sop. Uiteraard hebben alle dames ook nog altijd last van de fysieke en psychische ongemakken die de overgang met zich meebrengt. Loes is door haar zus Lydia (vorige seizoenen de rol van Antje Monteiro), een bekende zangeres, gevraagd een optreden op een cruiseschip over te nemen. Aan boord van het cruiseschip komt Loes de vriendinnen Moniek, Joke en Shirley tegen. Ze gaan op reis, maar hebben alleen allemaal moeite om hun problemen aan wal te laten. Opnieuw een onvervalste vriendinnencomedy!

Theatershow // vr 7 december // 20.15 uur // €25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Swing with Santa met Cultuur Kwartier Sneek

Het Cultuur Kwartier Sneek Kerstconcert zal ook dit jaar op een swingende manier de kerstdagen inluiden. Een concert voor het hele gezin om in de feeststemming te komen, met bekende evergreens en swingende kerst hits. Met medewerking van BigBandCueXL, MUZT Musicalopleiding, KinderMuziekTheater, Dance Explosion, Klassieke danstalenten en de koren LocalVocal, MusicAlive en Famuze. Solisten Jannie Brandsma, Mark Riemer en Ramon Riemer staan garant voor mening vocaal hoogtepunt. Samen zorgen zij allemaal voor een prachtig kerstconcert.

Muziek // za 8 december en zo 9 december // 16.00 uur en 19.30 uur // €7,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Want laten we wel wezen & Alleen pinguïns zijn zwart-wit met Lonneke Dort & Maarten van den Berg

Twee keer cabaret op één avond. Bezoek zowel Lonneke Dort als Maarten van den Berg. Lonneke Dort met Want laten we wel wezen: Lonneke Dort heeft de AKF Sonneveldprijs gewonnen. De jury was zeer lovend over haar: “Lonneke staat ‘laid back’ op het toneel en houdt haar ijzige onverstoorbaarheid consequent vol. Ze heeft sterke liedjes en begeleidt deze met gortdroge mimiek, een opgetrokken wenkbrauw en soms met een blik waar je even in blijft hangen.” Maarten van den Berg met Alleen pinguïns zijn zwart-wit:

Maarten van den Berg schreef en dacht mee met Jan Jaap van der Wal bij Panache en met Arjen Lubach met Zondag met Lubach. Nu is het tijd voor zijn eerste eigen programma, dat opvalt door slimme, scherpe en harde grappen.

Cabaret // za 8 december // 20.15 uur // €15.00 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400