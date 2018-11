Sneek Wit Zwart ZM eenvoudig naar derde ronde

Sneek- Bij het duel in de Champions League tussen AEK Athene en Ajax was de entourage niet echt bruisend en dat was zonder muziek en scorebord en met een dichte kantine bij het duel in de tweede ronde tussen Sneek Wit Zwart ZM en Read Swart ook een beetje het geval. Gelukkig had dat geen invloed op de ploeg van trainer Niels Boot, want ZET EM verwierf zich met een 4-0 zege vrij eenvoudig een plek bij de volgende bekerloting.

Aanvankelijk leek die plek een moeizame operatie te worden, want beide clubs hadden de zaken in defensief opzicht aardig op orde. De thuisclub kreeg evenals Read Swart in het eerste half uur dan ook nauwelijks mogelijkheden en kwam niet verder dan een gekraakt schot van Tim Posthuma en een poging van Joey Westerhof die na een snelle uitbraak met weinig overtuiging naast schoot. Na iets meer dan een half uur viel de openingstreffer, toen de rood-zwarte doelman bij een voorzet van Jesper Zijlstra opzichtig mistastte en Geart Hiemstra van dichtbij en uit het niets de bal in het mandje kon leggen.

Nadat de ongelukkige doelman vervolgens bij een mogelijkheid voor Tim Posthuma wel adequaat optrad, had hij even later het geluk aan zijn zijde, toen de lat een tweede treffer van Hiemstra in de weg stond. Die tweede viel echter even later echter toch en opnieuw bood Read Swart daarbij de helpende hand. Nog geen twee minuten na die “own goal” zorgde Tim Posthuma op aangeven van Hiemstra voor de “Vorentscheidung”. Die laatste constatering had overigens achterwege kunnen blijven, indien de bezoekers in de slotfase van de eerste helft een beter vizier tot hun beschikking hadden gehad. Bij een paar mogelijkheden ontbrak echter de juiste richting en bleef doelman Marten van der Kamp uiteindelijk zonder warme handen.

Die werden in het tweede bedrijf overigens ook niet echt warm, want na rust kabbelde het duel rustig voort. Sneek Wit Zwart ZM hoefde niet meer zo nodig en bij de gasten ontbrak het geloof dat de wedstrijd nog een wedstrijd kon worden. De mogelijkheden waren na rust dan ook dun gezaaid, waarbij de grootste overigens wel op het conto van de thuisclub konden worden bijgeschreven. Na een dik kwartier spelen ontbrak bij Patrick Altenburg op het moment suprême echter de controle, waarna de doelman van Read Swart de bal eenvoudig kon oprapen.

Diezelfde keeper kwam met nog iets meer dan een kwartier op de klok goed weg, toen de communicatie met een verdediger niet je van het was en Patrick Veenstra bijna kon profiteren. Die vierde zou echter niet veel later alsnog op het niet functionerende scorebord verschijnen, toen invaller Aron Doevendans met een fraaie pass Geart Hiemstra alleen voor de keeper zette. Die legde de bal onbaatzuchtig en op een presenteerblaadje voor Veenstra klaar en die bepaalde naar even later bleek de eindstand op 4-0.

​Met die overwinning plaatste Sneek Wit Zwart ZM dat komende zaterdag op Tinga de streekderby tegen TOP ’63 afwerkt – de voorbeschouwing op die wedstrijd staat morgen op deze site – zoals hiervoor al werd vermeld, relatief eenvoudig voor de derde ronde van de districtsbeker noord.

Bron: http://pengel.weebly.com